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Киев запросил у Минска выдачу россиян 

Артём Кульша 20 минут назад
Украина запросила у Белоруссии выдачи россиян
Фото: РИА Новости
Украина запросила выдачу граждан России, задержанных в Белоруссии, но пока не получила на это согласие. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
29 июля, как сообщал «Рамблер», власти Белоруссии объявили о задержании 33 россиян — боевиков одной из частных военных компаний (ЧВК), которые прибыли в страну для дестабилизации обстановки во время выборов президента. В их отношении было возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта.
30 июля пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) Украины сообщила, что среди задержанных российских граждан есть те, что воевали в Донбассе, а также о решении вопроса об их экстрадиции на Украину.
Вчера пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что тот обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко возможность экстрадиции на Украину задержанных россиян. Сегодня Кулеба заявил, что Киев запросил выдачу задержанных в Белоруссии граждан России, но Минск пока не дал на это согласие.
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В мире , Дмитрий Кулеба , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко , МИД , Киев , Минск
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