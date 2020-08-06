Как сообщал «Рамблер», ранее 33 гражданина России были задержаны в Белоруссии. По версии белорусских правоохранителей, они прибыли в страну для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. Украина заявила, что среди задержанных есть те, что воевали в Донбассе, и попросила их экстрадиции. В частности, этот вопрос был поднят в телефонном разговоре президентов Украины и Белоруссии.

Сегодня Александр Лукашенко на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании заявил, что принять участие в решении вопроса о задержанных россиянах должны, в том числе и генпрокуроры России и Украины.

«Не приедут, вопрос решим мы, без них», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что вокруг этой темы ведется активное обсуждение и «аж ноют, пищат, кричат».

«Будем действовать на основании исключительно законов и, очень важный нюанс, человечности. Законы не все предусматривают. Еще надо исходить из человеческого фактора (…) Мы решим эту проблему. Никакой политизации быть не должно», — заявил Лукашенко.

Он также призвал «не пугать» Белоруссию последствиями, «американцами и НАТОвцами».