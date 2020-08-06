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Лукашенко собрал совещание по безопасности выборов 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Лукашенко собрал совещание по безопасности выборов
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению безопасности избирательной кампании, передает БЕЛТА.

«Будет не лишним с учетом опыта на сегодняшний день еще раз оценить текущую ситуацию и, если потребуется, выработать дополнительные меры по обеспечению безопасности на ближайший период», — сказал он и попросил руководителей ведомств «внести соответствующие предложения».

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 россиянина из ЧВК Вагнера, которых обвинили в намерении организовать массовые беспорядки перед выборами. Выяснилось, что некоторые из них воевали в Донбассе и имеют украинское гражданство. Киев заявил, что потребует экстрадиции. 4 августа Лукашенко в послании народу и парламенту сказал, что ему поступила информация об еще одном отряде «российских боевиков» из ЧВК, переброшенном на юг Белоруссии для дестабилизации обстановки.
Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Лукашенко идет на шестой срок. Кампания сопровождалась акциями протеста, которые нередко перерастали в стычки с ОМОНом и массовые задержания.
Главным соперником Лукашенко называли экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который был арестован по обвинению в созданию преступной группы для вывода сотен миллионов долларов за рубеж. Еще один участник президентской гонки, основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало, покинул Белоруссию, опасаясь политических преследований. Кандидатом зарегистрирована Светлана Тихановская — жена арестованного блогера Сергея Тихановского, который сам хотел баллотироваться.
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Комментарии 1
В мире , Александр Лукашенко
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