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В Минске пригнали военную технику к месту митинга соперницы Лукашенко 

Lenta.ru 45 минут назад
К месту митинга Тихановской пригнали военную технику
Фото: Euroradio Live / YouTube
В Минске пригнали военную технику в парк Дружбы народов, где 6 августа должен состояться митинг-концерт в поддержку соперницы Александра Лукашенко в борьбе за пост президента Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом сообщает Наша Нiва.
На месте также развернули военно-полевую кухню. Власти решили отметить в парке День железнодорожных войск и устроить праздничный концерт.
Представитель штаба Тихановской Ольга Ковалькова утверждает, что официального уведомления об отмене митинга не было. Она не исключила, что акция состоится на другой площадке в Минске, хотя почти все они уже зарезервированы под мероприятия официальных властей.
Ранее на несостоявшемся пикете в поддержку Тихановской задержали около 20 человек.
Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа.
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В мире , Александр Лукашенко , Минск
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