К месту митинга Тихановской пригнали военную технику

Минске пригнали военную технику в парк Дружбы народов, где 6 августа должен состояться митинг-концерт в поддержку соперницы Александра Лукашенко в борьбе за пост президента Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом сообщает Наша Нiва.

На месте также развернули военно-полевую кухню. Власти решили отметить в парке День железнодорожных войск и устроить праздничный концерт.

Представитель штаба Тихановской Ольга Ковалькова утверждает, что официального уведомления об отмене митинга не было. Она не исключила, что акция состоится на другой площадке в Минске, хотя почти все они уже зарезервированы под мероприятия официальных властей.

Ранее на несостоявшемся пикете в поддержку Тихановской задержали около 20 человек.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа.