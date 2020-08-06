Twitter заблокировал один из аккаунтов Трампа 

Сеть микроблогов Twitter временно заблокировала один из аккаунтов американского президента за нарушение установленных ею правил для борьбы с дезинформацией. Речь идет о странице, созданной его предвыборным штабом. В одном из твитов, опубликованных там, говорилось, что дети "почти невосприимчивы к COVID-19". В корпорации посчитали, что эта запись содержит ложную информацию о коронавирусе.

В Twitter подчеркнули, что вводящие в заблуждения сведения должны быть удалены, чтобы владельцам аккаунта была вновь предоставлена возможность писать в сети микроблогов. В настоящее время это требование уже выполнено, и блокировка была снята.

Стоит отметить, что Twitter выступил одним фронтом с социальной сетью Facebook. Та удалила со страницы Трампа видео с фрагментом из интервью президента телеканалу Fox News, в котором прозвучали те же самые слова. В Facebook это выступление также признали вводящим в заблуждение. "Видео содержит ложные утверждения о том, что группа людей неуязвима к COVID-19, что является нарушением нашей политики в отношении дезинформации", — прокомментировали ситуацию в соцсети. Это был первый случай, когда Facebook удалил какую-либо запись со страницы американского лидера.

Представитель штаба Трампа Кортни Парелла обвинила корпорации в предвзятости по отношению к главе Белого дома. "Президент констатировал тот факт, что дети менее подвержены коронавирусу", — пояснила его Парелла.