Украина отказала России расследовании гибели Стенина

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко

По данным следствия, фотокорреспондент погиб шесть лет назад — 6 августа 2014 года — в результате обстрела колонны автомобилей со стороны 79-й аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины.

«Следственный комитет направлял в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи для прояснения обстоятельств произошедшего, а также последующего привлечения виновных к ответственности. Однако на него получен формальный отказ», — заявили в ведомстве.

В Следственном комитете добавили, что российской стороне до сих пор не известны итоги украинского расследования гибели Стенина.

Петренко добавила, что следователи совместно с МВД ФСБ России продолжает устанавливать причастных к убийству Стенина.

В августе 2019 года в самопровозглашённой Донецкой народной республике дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство.