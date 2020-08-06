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Украина отказала России в правовой помощи по делу о гибели Стенина 

RT на русском и ещё 4 45 минут назад
Украина отказала России расследовании гибели Стенина
Фото: AFP
Следственный комитет России направлял в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи по делу о гибели фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина в Донбассе летом 2014, однако получил формальный отказ.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.
По данным следствия, фотокорреспондент погиб шесть лет назад — 6 августа 2014 года — в результате обстрела колонны автомобилей со стороны 79-й аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины.

«Следственный комитет направлял в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи для прояснения обстоятельств произошедшего, а также последующего привлечения виновных к ответственности. Однако на него получен формальный отказ», — заявили в ведомстве.

В Следственном комитете добавили, что российской стороне до сих пор не известны итоги украинского расследования гибели Стенина.
Петренко добавила, что следователи совместно с МВД и ФСБ России продолжает устанавливать причастных к убийству Стенина.
В августе 2019 года в самопровозглашённой Донецкой народной республике дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство.
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Комментарии
В мире , Светлана Петренко , Андрей Стенин , ФСБ , СКР , МВД , РИА Новости
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