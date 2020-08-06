США столкнулись с угрозой распада

Для Соединенных Штатов настали тяжелые времена. Тогда как Восточное побережье атакуют ураганы, жители Западного страдают от лесных пожаров. Коронавирусная истерия дополняет бушующие на улице беспорядки.

Такая же ситуация и в экономике США. Судя по последним данным, за второй квартал североамериканский ВВП уменьшился по сравнению с прошлым годом на 32,9%. За всю историю публикации этих данных, с 1947 года, такого еще не случалось.

Плачевная ситуация привела к блокированию республиканцами в Сенате нового пакета помощи безработным. Широко разрекламированные программы помощи малому бизнесу на деле оказалось «пшиком». Основные средства получили свои люди, а не нуждающиеся — не только Россия страдает от коррупции.

Как показывает статистика, американские граждане продолжают вооружаться. Продажи огнестрельного оружия продолжают расти и уже увеличились вдвое по сравнению с прошлым годом.

Стычки активистов Black Lives Matter со сторонниками Трампа происходят по всей стране. Сейчас все население в США разделяется по отношению к Трампу, использованию или отказу от ношения масок, а также доверию к официальным властям.

Границу можно провести даже по карте. Северные «синие» Штаты традиционно поддерживают демократические ценности: улучшение образования, уменьшение имущественного неравенства и отказ от свободной продажи оружия. Южные «красные» — полностью согласны с республиканцами. Они всегда поддержат Трампа с его расизмом, неонацизмом и теориями заговора.

Крупные американские политики озабочены следующими выборами и они не собираются объединять нацию. Тяжело сказать, к чему может привести такая позиция.