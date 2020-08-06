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Соединенные Штаты столкнулись с угрозой распада 

Kadara.ru 3 часа назад
США столкнулись с угрозой распада
Фото: Kadara.ru
Для Соединенных Штатов настали тяжелые времена. Тогда как Восточное побережье атакуют ураганы, жители Западного страдают от лесных пожаров. Коронавирусная истерия дополняет бушующие на улице беспорядки.
Такая же ситуация и в экономике США. Судя по последним данным, за второй квартал североамериканский ВВП уменьшился по сравнению с прошлым годом на 32,9%. За всю историю публикации этих данных, с 1947 года, такого еще не случалось.
Плачевная ситуация привела к блокированию республиканцами в Сенате нового пакета помощи безработным. Широко разрекламированные программы помощи малому бизнесу на деле оказалось «пшиком». Основные средства получили свои люди, а не нуждающиеся — не только Россия страдает от коррупции.
Как показывает статистика, американские граждане продолжают вооружаться. Продажи огнестрельного оружия продолжают расти и уже увеличились вдвое по сравнению с прошлым годом.
Стычки активистов Black Lives Matter со сторонниками Трампа происходят по всей стране. Сейчас все население в США разделяется по отношению к Трампу, использованию или отказу от ношения масок, а также доверию к официальным властям.
Границу можно провести даже по карте. Северные «синие» Штаты традиционно поддерживают демократические ценности: улучшение образования, уменьшение имущественного неравенства и отказ от свободной продажи оружия. Южные «красные» — полностью согласны с республиканцами. Они всегда поддержат Трампа с его расизмом, неонацизмом и теориями заговора.
Крупные американские политики озабочены следующими выборами и они не собираются объединять нацию. Тяжело сказать, к чему может привести такая позиция.
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В мире , США
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