Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдеп опубликовал доклад об «основах российской пропаганды» 

РИА Новости и ещё 2 48 минут назад
США рассказали об основах российской пропаганды
Фото: РИА Новости
Госдепартамент опубликовал в среду доклад "Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды", в котором систематизирует свою концепцию "российской пропаганды" — под определение "пропаганды", в частности, подведены российские СМИ с государственным финансированием.

"Российская экосистема дезинформации и пропаганды — это совокупность официальных, подручных и не атрибутированных коммуникационных каналов и платформ, которые Россия использует для создания и усиления ложных историй. Эта экосистема состоит из пяти основных опор: официальные правительственные коммуникации, финансируемое государством глобальное вещание, культивация подручных ресурсов, использование соцсетей в качестве оружия и дезинформация с помощью деятельности в киберпространстве. Кремль несет прямую ответственность за культивирование этой тактики и платформ — это часть его программы по использованию информации в качестве оружия", — говорится в докладе.

В частности, в качестве примеров дезинформации приводятся заголовки Sputnik, РИА Новости, RT, Первого канала, "Россия 24" и других. В частности, примером дезинформации названа публикация РИА Новости " (Премьеру Великобритании) Джонсону будут проводить искусственную вентиляцию легких". Доказательств того, что это дезинформация, не приводится.
По заявлению госдепа, "российской дезинформации" противопоставлены организованные усилия, которым напрямую намерены помогать США.

"Экосистема дезинформации и пропаганды, которую продолжает культивировать Россия, не остается без оппонентов. Ему противостоит процветающее сообщество по противостоянию дезинформации, которое состоит из правительств, организаций гражданского общества, ученых, прессы, частного сектора и граждан по всему миру, которые отказываются терпеть эту тактику. Госдепартамент предлагает данный доклад в качестве вклада в эти совместные усилия", — говорится в документе.

Госдепартамент США запросил 138 миллионов долларов бюджетных средств в 2021 году на "противодействие дезинформации и пропаганде со стороны России". Кремль и МИД РФ в прошлом неоднократно опровергали обвинения в адрес России в дезинформации.
В США существует государственное агентство по иностранному вещанию — материнская структура "Голоса Америки" и радио "Свобода/Свободная Европа", которые Минюст РФ включил в список иноагентов наряду с другими СМИ. Организация, которая с 1994 года называлась Совет управляющих по вопросам вещания (BBG), была переименована в 2018 году в Агентство США по глобальным СМИ (USAGM). В его рамках производятся телепрограммы, но почти исключительно для интернет-вещания. Агентство целиком финансируется из бюджета США, в 2017 году его расходы составили 748 миллионов долларов.
Видео дня. В Сети обсуждают развод Галкина и Пугачевой
Последние новости
В Госдуме оценили слова Лукашенко о "пожаре до Владивостока" В Госдуме оценили слова Лукашенко о "пожаре до Владивостока" Почему взрыв в Бейруте был розовым Почему взрыв в Бейруте был розовым Арендатор трубоукладчика "Фортуна" отказался достраивать "Северный поток-2" Арендатор трубоукладчика "Фортуна" отказался достраивать "Северный поток-2"
Комментарии 4
В мире , США , МИД , Госдеп США , Минюст РФ , РИА Новости , ИА Sputnik , Голос Америки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Экс-соперник Лукашенко назвал причину задержания россиян
Экс-соперник Лукашенко назвал причину задержания россиян
Огромная рыба утянула рыбака на дно озера
Огромная рыба утянула рыбака на дно озера
170 «российских боевиков» покинули Белоруссию
170 «российских боевиков» покинули Белоруссию
Видео
Появилось видео нарушения Ефремовым условий суда
01:53
Появилось видео нарушения Ефремовым условий суда
Общество
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
01:04
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
Происшествия
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
00:51
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
00:22
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
00:29
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
00:20
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
00:13
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
Су-27 срочно подняли над Черным морем
00:22
Су-27 срочно подняли над Черным морем
Армия США
Дворец задержанного проректора МГУ попал на видео
00:37
Дворец задержанного проректора МГУ попал на видео
Происшествия
В ОАЭ вспыхнул крупный пожар
00:53
В ОАЭ вспыхнул крупный пожар
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение