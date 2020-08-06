США рассказали об основах российской пропаганды

"Российская экосистема дезинформации и пропаганды — это совокупность официальных, подручных и не атрибутированных коммуникационных каналов и платформ, которые Россия использует для создания и усиления ложных историй. Эта экосистема состоит из пяти основных опор: официальные правительственные коммуникации, финансируемое государством глобальное вещание, культивация подручных ресурсов, использование соцсетей в качестве оружия и дезинформация с помощью деятельности в киберпространстве. Кремль несет прямую ответственность за культивирование этой тактики и платформ — это часть его программы по использованию информации в качестве оружия", — говорится в докладе.