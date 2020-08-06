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Байден сравнил журналиста с наркоманом из-за его вопроса 

Lenta.ru и ещё 1 56 минут назад
Байден сравнил журналиста с наркоманом из-за его вопроса
Фото: РИА Новости
Репортер телеканала CBS News Эррол Барнетт (Errol Barnett) провел интервью с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом, его фрагмент опубликован на сайте канала.
Журналист спросил, проходил ли демократ тест на когнитивные способности. В ответ на это тот рассмеялся и заявил, что это сравнимо с вопросом о том, употребляет ли Барнетт наркотики.

«Какого черта я должен проходить этот тест? Послушай, это то же самое, что сказать: "Ты перед своей передачей проходил тест на прием кокаина или нет? Ты наркоман?» — возмутился демократ. В ответ на это Барнетт отметил, что его вопрос был мотивирован заявлениями нынешнего президента США и соперника Байдена на выборах Дональда Трампа.

Обеспокоенность умственным здоровьем Байдена была темой широких дискуссий с тех пор, как он объявил о своем вступлении в президентскую гонку. За прошедшие несколько месяцев Байден допустил ряд ошибок в ходе телевизионных интервью и предвыборных речей. Трамп не раз оскорблял Байдена из-за его запинок и неуместных высказываний, настаивая, что бывший вице-президент США психически не способен занимать должность.
Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года. Согласно опубликованным рейтингам, на данный момент Байден опережает Трампа почти на 10 процентов.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , CBS
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