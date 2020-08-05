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Раскрыт покупатель взорвавшейся в Бейруте аммиачной селитры 

Lenta.ru 51 минуту назад
Раскрыт покупатель взорвавшейся в Бейруте селитры
Фото: EVANGELOS PATSIS / Marine Traffic
Аммиачная селитра, арестованная в порту Бейрута, предназначалась для завода по производству промышленной взрывчатки в Мозамбике. Об этом говорится в документах, которые «Медиазоне» предоставил бывший капитан судна Rhosus Борис Прокошев.
Он продемонстрировал копию коносамента, в котором отправителем опасного груза значится АО «Рустави Азот», получателем — международный банк Мозамбика. В графе «Уведомить о прибытии» указано предприятие Fabrica de Explosivos.
Ранее Прокошев рассказал, что корабль был арестован судовладелец «не оплатил штраф, неустойку за отказ от груза и неуплату портовых сборов». Он объяснил, что судно зашло в Бейрут, поскольку судовладелец — хабаровский бизнесмен Игорь Гречушкин — решил взять дополнительный груз, однако тот оказался неподъемным.
Мощный взрыв произошел в районе порта вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, взрывной волной оказалось задето посольство России. По последним данным, пострадали более 4 тысяч человек, не менее 300 тысяч лишились жилья. Обнаружены тела более сотни погибших.
В силовых структурах Ливана рассказали, что взрыв случился в момент проведения сварочных работ. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет. При этом взрывоопасное вещество находилось там без принятия превентивных мер и угрожало безопасности граждан, добавил Дияб.
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Комментарии
В мире , Бейрут , Мозамбик
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