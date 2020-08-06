Кипр уничтожил запасы селитры

Запасы аммиачной селитры, изъятой пять лет назад в ходе спецоперации, уничтожены на Кипре, заявил официальный представитель полиции страны Христос Андреу. Об этом сообщает ТАСС.

При проведении операции по предотвращению возможного теракта было обнаружено и изъято 8,3 тонны нитрата аммония, рассказал Андреу. По его словам, вещество было уничтожено на специальном полигоне.

По одной из версий, нитрат аммония планировалось использовать для теракта в посольстве Израиля в Никосии, указано в сообщении.

Ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры, по данным ливанских властей, стало причиной мощного взрыва в порту Бейрут. Жертвами взрыва стали более 130 человек, пострадали более 4 тыс. жителей города.