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США объявили Арктику «северным флангом НАТО» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 16 минут назад
США объявили Арктику «северным флангом НАТО»
Фото: ТАСС
Новый координатор Госдепартамента США по Арктике Джим Дехарт заявил, что «Арктика — это северный фланг НАТО».

«Что касается российского военного присутствия. Они присутствуют в Арктике. Они увеличили свою активность. Мы должны иметь это в виду. Мы хотим, чтобы это был регион мирного сотрудничества в области науки, поисково-спасательных [операций], образования, но мы осознаем, что Арктика — это северный фланг НАТО, мы также смотрим через призму этого на регион», — приводит слова Дехарта ТАСС.

На прошлой неделе в Пентагоне предсказали конкуренцию с Россией и Китаем за ресурсы Арктики, а в МИД России оценили возможность гонки вооружений в Арктике.
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В мире , Армия , Войска , США , МИД , Пентагон , Госдеп США , НАТО , ИТАР-ТАСС
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