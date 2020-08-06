США объявили Арктику «северным флангом НАТО» 

«Что касается российского военного присутствия. Они присутствуют в Арктике. Они увеличили свою активность. Мы должны иметь это в виду. Мы хотим, чтобы это был регион мирного сотрудничества в области науки, поисково-спасательных [операций], образования, но мы осознаем, что Арктика — это северный фланг НАТО, мы также смотрим через призму этого на регион», — приводит слова Дехарта ТАСС.