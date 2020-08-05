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Помпео предложил помощь Ливану после взрыва в порту 

РИА Новости 48 минут назад
Помпео предложил помощь Ливану после взрыва
Фото: РИА Новости
Госсекретарь США Майк Помпео переговорил по телефону с премьером Ливана Хасаном Диабом и предложил помощь после взрыва в Бейруте, сообщил в письменном заявлении госдеп.

"Госсекретарь подтвердил наше твердое намерение помочь ливанскому народу, который имеет дело с последствиями этого ужасного происшествия", — говорится в заявлении госдепартамента.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры, повреждена половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии. По последним данным, 135 человек погибли и около 5 тысяч пострадали. Многие люди до сих пор считаются пропавшими.
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В мире , Хасан Диаб , Госдеп США , Бейрут , Ливан , США
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