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Зеленский сменил главу военной разведки Украины 

RT на русском и ещё 5 1 час назад
Зеленский сменил главу военной разведки Украины
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны страны и назначил на эту должность Кирилла Буданова. Соответствующие указы опубликованы на сайте украинского лидера.
В офисе глава государства объяснили это решение «необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности».
В июне Зеленский сменил главу Службы внешней разведки. Ведомство возглавил Валерий Кондратюк.
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В мире , Армия , Украина , Владимир Зеленский , Министерство обороны
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