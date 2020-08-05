Зеленский сменил главу военной разведки Украины 

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны страны и назначил на эту должность Кирилла Буданова. Соответствующие указы опубликованы на сайте украинского лидера.

В офисе глава государства объяснили это решение «необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности».

В июне Зеленский сменил главу Службы внешней разведки. Ведомство возглавил Валерий Кондратюк.