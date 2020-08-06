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Главой военной разведки Украины стал неудавшийся крымский диверсант 

Lenta.ru и ещё 9 21 минуту назад
Владимир Зеленский сменил руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщается в указе на сайте президента страны.
Вместо Василия Бурбы кресло занял некий Кирилл Буданов. Каких-либо подробностей о его работе не приводится.
В Офисе президента заявили, что смена руководителя разведки связана с «необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности».
РБК сообщает, что имя Буданова фигурировало в деле об организации диверсий в Крыму в 2016 году. Тогда задержанный подполковник в отставке украинской военной разведки Георгий Абдиллаев утверждал на допросе в ФСБ, что Буданов должен был быть непосредственным исполнителем серии терактов.
Украинский портал ЛІГА. Новости утверждает, что на Буданова в 2019 году было совершено покушение, организованное якобы «группой диверсантов из России». Под автомобиль разведчика пытались заложить бомбу, однако она взорвалась в руках у киллера.
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Комментарии
В мире , Армия , Ближний Восток , Видео , Войска , Политика , США , Украина , Владимир Зеленский , ФСБ , РБК
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