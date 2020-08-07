TikTok ответил на ультиматум Трампа 

TikTok пригрозила подать в американский суд после подписания президентом США Дональдом Трампом указа о борьбе с угрозой, исходящей от приложения.

Ранее глава государства дал 45 дней на прекращение на территории страны любых сделок с китайской компанией ByteDance, которая владеет сервисом для просмотра коротких видео.

Трамп считает, что через TikTok могут распространять дезинформацию, а также заподозрил, что компания может передавать сведения о пользователях властям Китая.

"Мы совершенно четко заявили, что мы никогда не передавали данные наших пользователей правительству. Мы даже выразили нашу готовность полностью продать наш бизнес в США американской компании", — рассказали представители соцсети.

В компании отметили, что потратили около года на попытки договориться с властями, однако они не захотели пойти на компромисс. Кроме того, TikTok обвинил правительство США в нарушении юридических процедур и вмешательстве в частный бизнес.

В компании подчеркнули, что указ президента подрывает доверие к соблюдению в Соединенных Штатах законов, а также ставит под сомнение концепцию свободы высказываний и открытого рынка.