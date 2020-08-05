ФРГ ответила на призыв о помощи соперницы Лукашенко

Германия рассмотрела просьбу соперницы лидера Белоруссии Александра Лукашенко Светланы Тихановской о помощи в борьбе за пост президента. Об этом РИА Новости рассказали в германском кабмине.

Отмечается, что правительство приняло обращение к сведению. Однако Берлин не станет комментировать высказывания Тихановской, поскольку выборы пройдут совсем скоро — 9 августа.

Ранее соперница нынешнего президента попросила о помощи канцлера Германии Ангелу Меркель. Кандидат в президенты раскритиковала Лукашенко за то, что он «опустошил» Белоруссию, и добавила, что боится за свою жизнь.