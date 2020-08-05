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ФРГ ответила на призыв о помощи соперницы Лукашенко 

Вероника Полынина 29 минут назад
Правительство Германии приняло к сведению призыв оппозиционного кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской о помощи в организации «справедливых» выборов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина ФРГ.

«Федеральное правительство приняло к сведению высказывания кандидата в президенты Светланы Тихановской», — заявила представитель правительства.

Соперница Лукашенко обратилась к Меркель
Однако комментировать высказывание Тихановской в Германии не будут из-за близости даты голосования — 9 августа, добавили в пресс-службе.
Как писал «Рамблер», кандидат в президенты Светлана Тихановская в интервью немецкой газете Bild призвала канцлера ФРГ Ангелу Меркель помочь обеспечить честные выборы в Белоруссии. «Госпожа Меркель, свяжитесь с Лукашенко. Скажите ему, что мы не хотим войны. Все, чего мы хотим, — это справедливые выборы», — сказала Тихановская. Она призналась, что боится за свою жизнь и была вынуждена отправить детей за границу из-за угроз. Муж Тихановской — автор блога «Страна для жизни» Сергей Тихановский. В мае его называли главным оппонентом Александра Лукашенко на президентских выборах, однако ЦИК отказал ему в регистрации кандидатом, и вместо него зарегистрировалась его жена.
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В мире , Видео , Ангела Меркель , Александр Лукашенко , Центризбирком России , Bild , Германия
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