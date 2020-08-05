ФРГ ответила на призыв о помощи соперницы Лукашенко 

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Правительство Германии приняло к сведению призыв оппозиционного кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской о помощи в организации «справедливых» выборов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина ФРГ.

«Федеральное правительство приняло к сведению высказывания кандидата в президенты Светланы Тихановской», — заявила представитель правительства.

Однако комментировать высказывание Тихановской в Германии не будут из-за близости даты голосования — 9 августа, добавили в пресс-службе.