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Журналист заявил о обещании Лукашенко выдать россиян из ЧВК Киеву 

Ura.Ru и ещё 8 19 минут назад
Лукашенко намерен выдать «боевиков» ЧВК Украине
Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь
Украинский журналист Дмитрий Гордон, взявший интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил, что его собеседник разрешит экстрадировать задержанных россиян на Украину. Журналист выразил надежду, что те из задержанных, что причастны к конфликту в Донбассе, в итоге окажутся в Киеве.

« [Лукашенко пообещал] зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое для передачи преступников как в Россию, так и в Украину», — цитирует Гордона «Радио Свобода».

По убеждению украинского журналиста, среди россиян, задержанных в Белоруссии, есть люди, которые причастны «к преступлениям против Украины», и они должны в итоге оказаться в руках силовиков в Киеве.
В Белоруссии 29 июля были задержаны российские бойцы ЧВК «Вагнер», их обвинили в попытке организации беспорядков в стране. Лукашенко сделал в адрес России несколько резких заявлений. Позднее он провел переговоры с президентом Украины о выдаче задержанных Киеву из-за преступлений в Донбассе.
Первый президент Белоруссии Станислав Шушкевич рассказал URA.RU, что Лукашенко использует ситуацию с задержанными бойцами ЧВК «Вагнер», чтобы сохранить власть и повысить лояльность среди белорусов.

«Лукашенко в принципе не может выиграть выборы, у него очень низкий рейтинг. Поэтому он вынужден выкаблучиваться так, чтобы силы, которые его не поддерживают, услышали, что он угрожает России и пошли за него голосовать», — считает Шушкевич.

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В мире , Происшествия , Станислав Шушкевич , Александр Лукашенко , Дмитрий Гордон , Генпрокуратура РФ , радио "Свобода"
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