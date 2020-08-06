Лукашенко намерен выдать «боевиков» ЧВК Украине

« [Лукашенко пообещал] зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое для передачи преступников как в Россию, так и в Украину», — цитирует Гордона «Радио Свобода».

По убеждению украинского журналиста, среди россиян, задержанных в Белоруссии, есть люди, которые причастны «к преступлениям против Украины», и они должны в итоге оказаться в руках силовиков в Киеве.

В Белоруссии 29 июля были задержаны российские бойцы ЧВК «Вагнер», их обвинили в попытке организации беспорядков в стране. Лукашенко сделал в адрес России несколько резких заявлений. Позднее он провел переговоры с президентом Украины о выдаче задержанных Киеву из-за преступлений в Донбассе.

Первый президент Белоруссии Станислав Шушкевич рассказал URA.RU, что Лукашенко использует ситуацию с задержанными бойцами ЧВК «Вагнер», чтобы сохранить власть и повысить лояльность среди белорусов.