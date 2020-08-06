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Лукашенко намерен выдать Украине задержанных в Белоруссии россиян 

Павел Тиунов и ещё 8 45 минут назад
Российские военные специалисты, задержанные в Минске по подозрению в подготовке диверсии на территории Белоруссии, будут переданы как в Россию, так и в Украину. Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил украинский журналист Дмитрий Гордон со ссылкой на слова президента республики Александра Лукашенко.
Ранее Дмитрий Гордон на своем канале в YouTube анонсировал большое интервью с белорусским президентом. Журналист отметил, что обсудил с Лукашенко внутреннюю политику Белоруссии, политических оппонентов и борьбу с коронавирусом.
Позже в комментарии для «Радио Свобода» Гордон подчеркнул, что одной из тем для обсуждения стало задержание 33 россиян в Минске, которых, как сообщал «Рамблер», белорусские силовики заподозрили в намерении дестабилизировать обстановку в стране накануне президентских выборов.
Журналист поинтересовался у главы государства рассматривался ли вопрос о передаче задержанных украинским силовикам.
Лукашенко, по его словам, в ответ пообещал «дать зеленый свет» прокуратуре и другим правоохранительным органам, которые согласно белорусским законам «сделают все, чтобы передать преступников как в Россию, так и в Украину».
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В мире , Видео , Происшествия , Александр Лукашенко , Дмитрий Гордон , Генпрокуратура РФ , радио "Свобода" , Минск
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