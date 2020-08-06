Ранее Дмитрий Гордон на своем канале в YouTube анонсировал большое интервью с белорусским президентом. Журналист отметил, что обсудил с Лукашенко внутреннюю политику Белоруссии, политических оппонентов и борьбу с коронавирусом.

Позже в комментарии для «Радио Свобода» Гордон подчеркнул, что одной из тем для обсуждения стало задержание 33 россиян в Минске, которых, как сообщал «Рамблер», белорусские силовики заподозрили в намерении дестабилизировать обстановку в стране накануне президентских выборов.

Журналист поинтересовался у главы государства рассматривался ли вопрос о передаче задержанных украинским силовикам.