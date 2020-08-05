Пока вы не уснули: Белоруссии предрекли кровавый сценарий

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"Лукашенко может отменить выборы"
Эксперт Ассоциации по международным вопросам Павел Гавличек заявил, что "президент Белоруссии Александр Лукашенко может устроить «кровавое» подавление протестов или отменить выборы". Об этом сообщает iRozhlas.
Во взрыве в Бейруте нашли российский след
В Бейруте могла взорваться аммиачная селитра, которая ранее была конфискована у российского бизнесмена. Об этом сообщает ливанский телеканал LBCI.
«Газпром» поставил под угрозу финансы России
Компания «Газпром» может снизить уровень дивидендов по итогам 2020 года. Об этом сообщает «Коммерсант».
38,37% акций «Газпрома» принадлежит властям России.
ЧП в армии: 18 пострадавших
В результате инцидента при наведении понтонного моста в поселке имени Тельмана в Хабаровском крае пострадали два военнослужащих, сообщает РИА Новости. Оба были госпитализированы.
Лукашенко ответил на просьбу Киева выдать россиян
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили возможность экстрадиции на Украину граждан России, которые были задержаны в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.
Ситуации с вкладами предрекли возвращение в 90-е
Ситуация с банковскими вкладами может вернуться в России к состоянию середины 1990-х годов. Об этом, как сообщает РБК, заявил заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников.
Мигранты "могут оккупировать юг Москвы"
Обозреватель «Царьграда» Мария Иваткина рассказала, что после конфликта с полицейскими у метро «Теплый Стан» мигранты начали выкрикивать лозунги с призывами «выгнать русских из России».
Ефремов отказался признать вину за ДТП
Актер Михаил Ефремов не признает вину в совершении ДТП, в результате которого погиб человек, потому что ничего не помнит. Об этом, как сообщает РИА Новости, он заявил сам.
Медведи загрызли ребенка в Сочи
Ребенок погиб в Сочи в результате нападения медведей. Вчера 11-летний мальчик на земельном участке, арендованном одной из коммерческих организаций на Армавирской улице в поселке Дагомыс, через незапертую калитку ограждения подошел к вольеру, в котором содержались два диких медведя.
Глава Калмыкии заболел коронавирусом
Глава Калмыкии Бату Хасиков опубликовал в Instagram видеообращение из больничной палаты и заявил, что заболел коронавирусом.