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Разрушенный взрывом Бейрут показали из космоса 

Lenta.ru 36 минут назад
Разрушенный взрывом Бейрут показали из космоса
Фото: Reuters
Разрушенный взрывом Бейрут показали на спутниковых снимках. Фотографии из космоса опубликованы в Twitter-аккаунте компании Airbus Space.
Их сняли с французского спутника Pleiades. На кадрах видно, что все склады в порте разрушены. От жилых домов в округе также остались только руины.
Ранее 5 августа стало известно, что груз аммиачной селитры, предположительно, ставший причиной мощного взрыва в Бейруте, был конфискован с судна Rhosus, принадлежавшего выходцу из Хабаровска Игорю Гречушкину. Россиянам и украинцам, работавшим на Rhosus, пришлось оставаться в Ливане целый год, так как владелец обанкротился и бросил корабль.
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Мощный взрыв произошел в районе порта вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, взрывной волной оказалось задето посольство России. По последним данным, пострадали более 4 тысяч человек, не менее 300 тысяч лишились дома. Обнаружены тела более чем сотни погибших.
В силовых структурах Ливана рассказали, что взрыв случился в момент проведения сварочных работ. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет. При этом взрывоопасное вещество находилось там без принятия превентивных мер и угрожало безопасности граждан, добавил Дияб.
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В мире , Airbus , Бейрут
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