Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Чудовищная атака»: Трамп связал взрыв в Бейруте с бомбой 

Газета.Ru 18 минут назад
«Чудовищная атака»: Трамп связал взрыв в Бейруте с бомбой
Фото: Газета.Ru
Дональд Трамп назвал мощный взрыв в Бейруте чудовищной атакой и связал инцидент со взрывом «какой-то бомбы». По словам американского лидера, такую версию ему представили военные, хотя Пентагон через СМИ опровергает наличие у ведомства подобной информации. Трамп стал единственным мировым лидером, кто связал взрыв с атакой третьих стран — в основном международное сообщество отреагировало на инцидент предложением помощи ливанской стороне.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в столице Ливана Бейруте взорвалась какая-то бомба. По его словам, речь идет об атаке — так считают некоторые американские генералы.

«Я встречался с некоторыми из наших замечательных генералов Похоже, они думают, что это была атака. Это была какая-то бомба, да. Это был не какой-то производственный взрыв. Они [генералы] лучше меня знают», — отметил Трамп.

Он также добавил, что считает инцидент чудовищной атакой, США уже предложили властям Ливана свою помощь.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута около ливанской военной базы 4 августа. Взрывная волна уничтожила или повредила десятки домов и автомобилей, по последним данным, погибли более 100 человек, а пострадали свыше 4 тыс. Местные власти связывают инцидент с детонацией 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры на одном из портовых складов, и пока не спешат говорить об атаке или теракте.
Версию с атакой, помимо Трампа, выдвигал телеканал Al Hadath. Его источники обвинили в инциденте Израиль — впоследствии израильская радиостанция Kan получила опровержение этой теории от своих собеседников в Тель-Авиве.
Как пишет CNN, слова президента США поставили под сомнения в Пентагоне. Три высокопоставленных источника в минобороны сообщили телеканалу, что ведомство не располагают свидетельствами того, что в случае со взрывом в ливанской столице речь идет об атаке.
При этом один из источников отметил, что, если бы Пентагон располагал такой информацией — США начали бы усиливать меры безопасности вокруг американских баз и дипломатических объектов, однако пока ничего подобного не происходит.
К слову, бывший советник Трампа по нацбезопасности Бретт Макгерк уже назвал высказывания американского лидера по взрыву в Бейруте безответственными. По его мнению, Трампу не стоит «разводить болтовню» об инциденте.

«Совершенно безответственно со стороны президента разводить болтовню в то время как сотни жертв все еще числятся пропавшими без вести или находятся в больницах», — подчеркнул Макгерк.

Впрочем, Трамп по факту — единственный из мировых лидеров, кто позволил себе сравнить взрыв в ливанской столице с чьей-то атакой. В целом международная реакция на инцидент была вполне ожидаемой: главы государств передавали свои соболезнования и предлагали помощь в ликвидации последствий взрыва — местные власти оценили ущерб от взрыва в порту в $3-5 млрд
К примеру, президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнования своему ливанскому коллеге Мишелю Ауну. «В России разделяют скорбь ливанского народа. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в тексте.
Если говорить о помощи, то российская сторона направила в Ливан мобильный госпиталь с врачами для оказания помощи пострадавшим от взрыва. Речь идет о госпитале отряда МЧС «Центроспас», который способен принимать до 200 человек в сутки и размещать 50 больных.
Поддержку также оказали Франция, Чехия, Иран, Ирак и Кувейт, а готовность оказать помощи выразили более 10 государств.
В частности, Кипр предложил принять пострадавших, учитывая близость страны к Ливану. Кроме того, правительство страны находится в контакте с ООН и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
При этом губернатор Бейрута Марван Аббуд сравнил последствия взрыва со сбросом атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года. Жители города, оставшиеся без крова, исчисляются сотнями, число погибших постепенно увеличивается, в стране объявлен траур и введено чрезвычайное положение.
В настоящее время все силы местных властей брошены на устранение последствий инцидента как задачи первостепенной важности, несколько отодвигая расследование причин взрыва. Основная версия со складом по хранению селитры с точки зрения ряда западных специалистов вполне вписывается в характер происшествия, однако почему она сдетонировала — пока неизвестно.
Как пишет Al Mayadeen, возможной причиной для взрыва могли послужить сварочные работы на складе или короткое замыкание. Источники телеканала отмечают, что в помещении хранилась конфискованная селитра, которую еще девять лет назад поместили на склад для дальнейшей переработки или уничтожения, а в апреле появился отчет об опасности хранения такого груза в морской гавани.
Впрочем, это не единственная версия инцидента. Если исключить преднамеренную атаку, сразу после взрыва раскручивалось две теории.
Во-первых, местные СМИ активно писали, что взрыв произошел на складе пиротехники в порту, что косвенно подтверждалось серией мелких хлопков и серьезным пожаром перед основным взрывом.
Вторая версия также привязана к пиротехнике, но в качестве места взрыва называется один из кораблей в порту Бейрута. По факту она не многим отличается от первой и также объясняется серией взрывов поменьше вместе с пожаром перед основным инцидентом.
Газета.Ru: последние новости
Украинский консул возмутился открытию границ Черногории для россиян Украинский консул возмутился открытию границ Черногории для россиян Экс-депутат Рады призвала русскоязычных "паковать манатки" Экс-депутат Рады призвала русскоязычных "паковать манатки" Эксперты оценили многотысячный митинг соперницы Лукашенко Эксперты оценили многотысячный митинг соперницы Лукашенко
Комментарии
В мире , Статьи , США , Бретт Макгерк , Дональд Трамп , Владимир Путин , Министерство обороны , Пентагон , ООН , ВОЗ , МЧС , CNN , Бейрут , Израиль , Ливан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
170 «российских боевиков» покинули Белоруссию
170 «российских боевиков» покинули Белоруссию
Раскрыты подробности избиения топ-модели в Турции
Раскрыты подробности избиения топ-модели в Турции
«Съел бы Януковича»: Путин о цене за Крым
«Съел бы Януковича»: Путин о цене за Крым
Новости партнеров
Видео
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
01:04
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
Происшествия
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
00:51
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
00:22
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
00:29
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
00:20
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
00:13
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
00:38
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
Происшествия
Опубликовано видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB США
00:38
Опубликовано видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB США
Армия Оружие
Взрыв в Бейруте: затонул круизный лайнер
00:18
Взрыв в Бейруте: затонул круизный лайнер
Происшествия
Ефремов пришел на суд с «запрещенным» предметом
01:04
Ефремов пришел на суд с «запрещенным» предметом
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение