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Армения ограничит вещание иностранных телеканалов, включая российские 

РИА Новости 36 минут назад
Армения ограничит вещание телеканалов РФ
Фото: РИА Новости
Президент Армении Армен Саркисян подписал закон, ограничивающий вещание иностранных, в том числе российских телеканалов в общественном мультиплексе, сообщили в пресс-службе армянского лидера.
Закон "Об аудиовизуальных медиа" был принят Национальным собранием (парламентом) Армении во втором и окончательном чтении 16 июля. Одно из его положений предусматривает, что зарубежные аудиовизуальные программы могут ретранслироваться без лицензии через общественный мультиплекс только на основании межгосударственного договора.

"Президент Армении подписал сегодня закон "Об аудиовизуальных медиа", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Решение вступит в силу через 10 дней со дня официального опубликования.
Глава отдела лицензирования Лианна Дохикян сообщила РИА Новости, что иностранные телеканалы в данный момент лицензированы и будут действовать как минимум до 20 января 2021 года, когда истекает срок их лицензии.

"Если до этого будут заключены межгосударственные договора, то они продолжат свою деятельность на основании этих договоров", — сказала Дохикян.

В Армении сейчас транслируются российские "Первый канал", "РТР Планета", "Россия. Культура" и межгосударственный телеканал "Мир".
Глава Нацкомиссии по телевидению и радио страны Тигран Акопян неоднократно заявлял о необходимости исключения из национального цифрового мультиплекса иностранных телекомпаний исходя из соображений информационной безопасности. Он повторил свою позицию на пресс-конференции 29 января, обосновав ее тем, что у регулятора нет механизмов воздействия на иностранные ТВ в случае нарушений. В интервью Sputnik Армения Акопян заявил, что представлял эту позицию и российской стороне, в том числе послу РФ, "и в посольстве с аргументами армянской стороны были согласны".
Ранее посольство РФ в Ереване распространило заявление, в котором отметило, что новый законопроект "Об аудиовизуальном медиа", принятый парламентом Армении в первом чтении, скажется на судьбе российских телеканалов. В диппредставительстве отметили, что принятие законопроекта приведет к достаточно серьезной трансформации целой отрасли медийного пространства, в новых условиях иностранные вещатели смогут транслироваться в общественном мультиплексе только на основе межгосударственного договора. Как подчеркнули в посольстве, в первую очередь идет речь о российских телеканалах.
По мнению диппредставительства, из-за нововведения нужно будет договариваться о новых "правилах игры", которые, по его предположению, будет предлагать Ереван. В заявлении отмечалось, что российская сторона уже не раз обозначала готовность к соответствующему диалогу и ждет ответа армянских партнеров.
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В мире , Армен Саркисян , Тигран Акопян , Первый канал , РИА Новости , ИА Sputnik , Mir24.TV , Армения
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