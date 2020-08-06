У России обнаружилась зависимость от Белоруссии

Экономики России Белоруссии тесно взаимосвязаны. Зависимость Минска от Москвы очевидна каждому. Но и Россия в некоторых сферах тоже зависит от Белоруссии. Причем, эти импортируемые товары жизненно необходимы для обороноспособности нашей страны, а импортозаместить их Москва пока не может.

Политический кризис в отношениях Белоруссии с Россией из-за задержанных в республике россиян может в худшем случае перерасти в экономическую сферу. Зависимость белорусской экономики от российской огромна, о чем газета ВЗГЛЯД подробно писала ранее. Другой вопрос — насколько сильна обратная зависимиость — России от соседа?

Начнем с того, что Белоруссия поставляет России свои продукты. В прошлом году экспорт белорусских товаров на российский рынок составил 13,6 млрд долларов, что на 4,5% больше, чем годом ранее. В первую очередь Белоруссия кормит россиян молочными продуктами: сыром, творогом, сливочными маслом, молоком и сливами, на которые приходится 11,5% экспорта в 2019 году. Во вторую очередь белорусы кормят россиян мясом, в том числе говядиной и мясом птицы, и продуктами из них, на них приходится 3,2% экспорта республики в Россию.

Другое дело, что Россия довольно легко может отказаться от белорусской молочной продукции и мяса. Более того, российские производители будут за это очень благодарны. Проблем с самообеспечением по этим товарам у России, на самом деле, нет, за редким исключением.

Белорусские продукты питания конкурируют на российском рынке в основном за счет цены. А невысокая цена обеспечена во многом благодаря тем преференциям, которые имеют белорусы в рамках союзного государства и дружбы с Россией. Во-первых, это отсутствие границ и таможенных пошлин на импорт из Белоруссии. Во-вторых, это возможность белорусскими предприятиями пользоваться дешевой электроэнергией (на дешевом газе) и дешевым топливом (в том числе дизтопливом). Скоро часть электроэнергии будет вырабатываться Белорусской атомной элекстростанцией, что было бы невозможно без кредитных денег от России на этот проект.

Как только Россия перестанет продавать газ и нефть Белоруссии по ценам ниже рыночных, затраты белорусских предприятий на свет и топливо резко возрастут. Восстановление торговых границ и импортных пошлин в случае разрыва отношений лишат белорусские товары их конкурентоспособности на российском рынке еще больше. И россияне, скорее всего, проголосуют рублем за отечественные молоко, сыр и мясо птицы.

«Молочная отрасль в Белоруссии пользуется колоссальной поддержкой государства, Она полностью дотируемая. Это не позволяет нашим производителям находиться в равных конкурентных условиях с белорусскими поставщиками», — говорит зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов . Без дешевых российских энергоресурсов поддержка белорусского сельского хозяйства сразу схлопнется.

«Если Белоруссия лишится таможенных преференций по мясу птицы, то Россия легко заменит весь белорусский импорт. Производственных мощностей российских поставщиков хватит и для замещения импорта, и для наращивания экспорта этой продукции.

В последние годы в России наблюдается перепроизводство мясо птицы», — отмечает Дмитрий Леонов.

Таким образом, зависимость России от белорусских продуктов питания больше номинальная. Скорее, это Москва позволяет белорусам быть успешными на российском рынке.

Белоруссия прагматично пользуется своим уникальным расположением между ЕС и Россией. Именно белорусы выигрывают в случае осложнения российско-европейских торговых отношений. Например, когда Россия в ответ на санкции ввела продуктовое эмбарго для ЕС, Минск наладил новый вид бизнеса — стал европейские товары переупаковывать на своей территории. В итоге республика без выхода к морю стала, например, главным поставщиком рыбы в Россию.

Российским компаниям это, как правило, выходит боком. «Вопрос реэкспорта очень важен. Мы сегодня сталкиваемся с фактами перевалки и перефасовки украинской соли низкого качества через территорию Белоруссии, что негативно влияет на российских производителей соли», — отмечает Леонов.

Другой пример того, как белорусы зарабатывают на союзе с Россией — это нелегальные поставки сигарет. Акцизы на табак в Белоруссии существенно ниже, чем в России. И повышать их до тех же уровней Минск не желает. В итоге белорусы активно продают свой табак в России без уплаты высокого акциза, что ставит в неравное положение российские компании. Бюджет РФ теряет из-за этого нелегального рынка табака уже до 100 млрд рублей ежегодно, говорит руководитель «БАТ Россия» по вопросам борьбы с нелегальной торговлей Игорь Черкасский.

По данным Nielsen, за последние четыре года доля нелегальных сигарет в России выросла в 10 раз, достигнув 15,6% в конце 2019 года. «Вместе с повышением акцизов росту нелегального рынка поспособствовало свободное движение товаров и людей в границах ЕАЭС и сокращение таможенных проверок между странами. Уже более половины нелегальных сигарет поступают в Россию как раз из государств-членов ЕАЭС. Злоумышленники пользуются более низкой ценой, обеспеченной большой разницей в акцизах. Стоимость нелегально ввозимой продукции из этих стран уже при текущем уровне акцизов в 2-3 раза ниже легально импортируемой и производимой на территории РФ», — говорит Игорь Черкасский, призывая ужесточить контроль на границах.

Приличную долю в 5,5% белорусского экспорта в Россию занимают грузовики, 2,4% — белорусские тракторы и седельные тягачи, плюс 2,2% — части для автомобилей и тракторов. Однако здесь ситуация похожая: Россия является чуть ли не единственным покупателем продукции машиностроения соседа. И это больше похоже на благотворительность. Потому что Россия сама умеет строить и грузовики, и тракторы. И при необходимости спокойно может заместить их собственной продукцией.

Сальдо торговли Белоруссии с Россией в итоге всегда отрицательное. Белоруссия покупает у России куда больше, прежде всего, нефти (40%) и газа (12%). Так, в прошлом году Россия поставила соседу товаров на почти 22 млрд долларов. Это на 8,4 млрд долларов больше, чем в обратном направлении.

Что касается поставок газа и нефти в Белоруссию, а также транзита энергоресурсов в Европу, то здесь опять же зависимость белорусской экономики оказывается куда более значимая. Наоборот, из-за беспошлинной продажи нефти в Белоруссию российский бюджет недополучает доходы. В этом плане РФ выгодней продавать нефть в любую другую страну, только не в Белоруссию.

Для самих российских нефтяников разницы большой нет, а вот российская казна не получает экспортную пошлину от продажи белорусам 18 млн тонн нефти в год. При этом, проблем со сбытом российской нефти никогда не было и сейчас нет. Эти нефтяные преференции для белорусов закончатся к 2024 году благодаря налоговому маневру, который проводит Россия. Минску придется платить экспортную пошлину в российский бюджет, что сильно не нравится Лукашенко и является одной из главных причин роста напряженности в последние полтора года.

Игорь Юшков. Что касается транзита нефти по газопроводу «Дружба», то Белоруссия периодически шантажирует Россию перекрытием этого канала. Через Белоруссию в Европу идет 48 млн тонн российской нефти. Потеря денег от транспортировки такого объема российской нефти невыгодна самому Минску. Белоруссия лишится транзитных доходов, тогда как Россия легко сможет пристроить всю эту нефть на других рынках. Более того, от этого еще и выиграют российские порты. «В прошлом году, когда почти месяц был перекрыт транзит российской нефти по „Дружбе“ из-за загрязнения, поставки российской нефти в Европу на себя взяли три российских порта — Усть-Луга, Новороссийск и Приморск. Добыча в России не останавливалась», — напоминает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

А та нефть, которая не поместится в порты (что станет сигналом для инвестирования в них и расширения), пойдет на российские НПЗ. В итоге Россия произведет больше нефтепродуктов, и отправит их на экспорт вместо сырой нефти. Экспорт переработанных товаров, а не сырья — еще выгодней. В Европе эти нефтепродукты оторвут с руками и ногами, ведь Белоруссия без дешевой российской нефти не сможет поставлять европейцам те 12 млн тонн нефтепродуктов, что отправляет сегодня ежегодно. Российские нефтепродукты займут освободившееся место на европейском рынке. И, конечно, с каждым годом все больше российской нефти уходит в сторону Азии.

С точки зрения газа, ситуация для России сложнее. «Если Белоруссия не будет покупать у нас газ, то весь этот объем — после запуска атомной станции это будет 14-16 млрд кубов, мы на другие рынки не пристроим. У нас есть проблемы со спросом, в Европе дополнительного спроса на газ нет. Поэтому если Белоруссия отказывается от российского газа, то Газпрому придется сократить добычу на этот объем. Для России это было бы болезненно», — говорит эксперт.

Другое дело, если Белоруссия начнет закупать газ в Европе, как это делает Украина. Это подтолкнет спрос у европейских трейдеров на российский газ, идущий через оба «Северных потока». Тем самым, Газпром частично сможет компенсировать потерянные объемы белорусского рынка.

Однако у Белоруссии все-таки есть то, от чего Россия критически зависит. Причем, экономическая сторона вопроса здесь далеко не на первом месте. Дело в том, что ядерные силы России зависят от белорусских колесных шасси. Опыт Украины, которая резко разорвала и военное, и экономическое сотрудничество с Россией, обнажив критически слабые места, в этом плане очень показателен.

Конечно, Россия хотела бы избавится от такой зависимости, и КАМАЗ уже занимается разработкой собственного тягача на замену. Но отечественный тягач для ракет будет готов в лучшем случае в 2025 году, уверяет «Военно-промышленный курьер». Опытный образец оказался тяжелее на 10 тонн белорусского тягача при такой же грузоподъемности. Кроме того, подкачали электродвигатели, которые во время испытаний слишком часто выходили из строя. К сожалению, Россия утратила технологию гидромеханической трансмиссии, необходимую для производства тяжелых тягачей. В советские годы белорусский завод конкурировал с Курганским заводом колесных тягачей (КЗКТ), но в итоге минские специалисты оказались сильнее. А завод в Кургане превратился в торговый центр. Любопытно, что Россия пыталась купить технологии в США, но КАМАЗ попал под американские санкции. Поэтому теперь в этом вопросе поддержку могут оказаться только китайцы, которые активно сотрудничали с белорусами как раз в сфере создания подобных тягачей для ракет.