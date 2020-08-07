Россия стратегически зависима от Белоруссии в вопросе поставок колесных тягачей. Об этом сообщает «Взгляд».

29 июля, как сообщал «Рамблер», власти Белоруссии объявили о задержании 33 россиян — боевиков одной из частных военных компаний (ЧВК), которые прибыли в страну для дестабилизации обстановки во время выборов президента. В их отношении было возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта.

Вчера «Взгляд» назвал происходящее политическим кризисом в отношениях между Россией и Белоруссией и допустил, что в худшем случае кризис может возникнуть и в экономических отношениях между странами.

Белоруссия поставляет России продукты питания. Большинством из них Россия может обеспечить себя и сама. Аналогичным образом обстоит ситуация с грузовыми автомобилями, тракторами, седельными тягачами, частями для автомобилей и тракторов.

Между тем Россия до сих пор не умеет производить колесные тягачи, а Минский завод колесных тягачей — умеет. Россия использует колесные шасси МЗКТ-79221 в ракетных комплексах «Ярс» и не может без них обойтись.