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Россия зависима от Белоруссии 

Артём Кульша и ещё 1 14 минут назад
Россия стратегически зависима от Белоруссии в вопросе поставок колесных тягачей. Об этом сообщает «Взгляд».
29 июля, как сообщал «Рамблер», власти Белоруссии объявили о задержании 33 россиян — боевиков одной из частных военных компаний (ЧВК), которые прибыли в страну для дестабилизации обстановки во время выборов президента. В их отношении было возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта.
Вчера «Взгляд» назвал происходящее политическим кризисом в отношениях между Россией и Белоруссией и допустил, что в худшем случае кризис может возникнуть и в экономических отношениях между странами.
Белоруссия поставляет России продукты питания. Большинством из них Россия может обеспечить себя и сама. Аналогичным образом обстоит ситуация с грузовыми автомобилями, тракторами, седельными тягачами, частями для автомобилей и тракторов.
Между тем Россия до сих пор не умеет производить колесные тягачи, а Минский завод колесных тягачей — умеет. Россия использует колесные шасси МЗКТ-79221 в ракетных комплексах «Ярс» и не может без них обойтись.

«Эти товары жизненно необходимы для обороноспособности нашей страны, а импортозаместить их Москва пока не может», — отмечает «Взгляд».

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В мире , Видео , Минский завод колесных тягачей , Деловая газета "Взгляд"
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