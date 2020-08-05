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Саакашвили заявил об исчезновении Грузии с мировых радаров 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Саакашвили заявил об исчезновении Грузии с мировых радаров
Фото: РИА Новости
Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили в интервью телекомпании «ТВ Пирвели» заявил об исчезновении Грузии с мировых радаров, передает РИА Новости.
Экс-президент сказал, что может быть «кандидатом в премьеры любой большой европейской страны». В этом можно убедиться, изучив украинскую прессу, считает Саакашвили.

«Но мы должны говорить не об этом, а о том, что Грузия, как страна, исчезнет. [Основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина] Иванишвили хотел, чтобы мое имя исчезло с мировых радаров. Я очень четко нахожусь на всех мировых радарах, а Грузии на мировых радарах нет», — заявил политик.

Саакашвили добавил, что на ближайших выборах «режим Иванишвили должен быть завершен», и призвал грузин к «мобилизации и очень быстрым действиям».
Саакашвили, который на родине обвиняется в ряде преступлений, не раз выступал с резкой критикой грузинских властей, в том числе называл правительство нелегитимным. Тбилиси требовал объяснений от Украины.
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Комментарии
В мире , Украина , Михаил Саакашвили , РИА Новости , Грузия
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