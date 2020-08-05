Как сообщает БЕЛТА, в телефонном разговоре с Лукашенко Зеленский затронул в разговоре вопрос о задержанных в Белоруссии россиянах. Он проинформировал, что они участвовали в боевых действиях на Донбассе, и украинская прокуратура ведёт расследование по данным фактам.