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Лукашенко ответил на просьбу Зеленского об экстрадиции россиян

RT на русскомиещё 20
39 минут назад
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что вопрос экстрадиции задержанных в республике россиян будет решаться с учётом подписанных Минск с Москвой и Киевом международных соглашений.
Как сообщает БЕЛТА, в телефонном разговоре с Лукашенко Зеленский затронул в разговоре вопрос о задержанных в Белоруссии россиянах. Он проинформировал, что они участвовали в боевых действиях на Донбассе, и украинская прокуратура ведёт расследование по данным фактам.
«Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений», — говорится в сообщении агентства.
Ранее офис Зеленского сообщил, что президент Украины обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных в республике граждан России.
29 июля государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. 30 июля стало известно, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают, что задержанных в Белоруссии россиян в ближайшее время отпустят на свободу.
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