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Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян 

РИА Новости 44 минуты назад
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
Пресс-служба офиса генпрокурора Украины в пятницу сообщила, что Киев намерен требовать выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за действия, связанные с участием в конфликте в Донбассе. В ведомстве отметили, что 28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации.

"Главы государств подробно обсудили вопросы, связанные с задержанием на территории Белоруссии в конце июля группы лиц, которая принадлежит частной военной компании Вагнера. Отмечена важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов двух государств, в частности, в контексте передачи Украине лиц, которые подозреваются в террористической деятельности на территории нашего государства", — говорится в сообщении.

По информации офиса главы Украины, Зеленский убежден, что задержанным не удастся избежать справедливого наказания.

"Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечен к уголовной ответственности согласно с действующими международно-правовыми документами", — цитирует Зеленского его офис.

Главы государств также обсудили подготовку к Третьему форума регионов Украины и Белоруссии осенью и ситуацию с преодолением последствий коронавирусной инфекции COVID-19 на территории двух государств.
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. В отношении россиян было возбуждено уголовное дело по статье "подготовка теракта", за что им, по разным оценкам, может грозить до 20 лет лишения свободы. Позднее СК Белоруссии сообщил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были там транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.
В МИД РФ сообщали, что группа задержанных в Белоруссии россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты, а логистику обеспечивала белорусская компания. В Москве заявили, что в распоряжении властей Белоруссии есть все необходимые документы для установления истины. При этом МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций. Во внешнеполитическом ведомстве РФ также потребовали незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным в Белоруссии гражданам РФ.
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В мире , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко , Владимир Путин , МИД , Киев
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