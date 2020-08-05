29 июля, как сообщал «Рамблер», власти Белоруссии объявили о задержании 33 россиян — боевиков одной из частных военных компаний (ЧВК), которые прибыли в страну для дестабилизации обстановки во время выборов президента. В их отношении было возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта.

30 июля пресс-служба Министерства иностранных дел ( МИД ) Украины сообщила, что среди задержанных российских граждан есть те, что воевали в Донбассе, а также о решении вопроса об их экстрадиции на Украину.

Сегодня пресс-служба Зеленского сообщила, что тот провел телефонный разговор с Лукашенко, в ходе которого они обсудили, в частности, вопросы, связанные с задержанием россиян.