Президент Украины Владимир Зеленский и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили возможность экстрадиции на Украину граждан России, которые были задержаны в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.
29 июля, как сообщал «Рамблер», власти Белоруссии объявили о задержании 33 россиян — боевиков одной из частных военных компаний (ЧВК), которые прибыли в страну для дестабилизации обстановки во время выборов президента. В их отношении было возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта.
30 июля пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) Украины сообщила, что среди задержанных российских граждан есть те, что воевали в Донбассе, а также о решении вопроса об их экстрадиции на Украину.
Сегодня пресс-служба Зеленского сообщила, что тот провел телефонный разговор с Лукашенко, в ходе которого они обсудили, в частности, вопросы, связанные с задержанием россиян.
«Надеюсь, что подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности», — заявил президент Украины президенту Белоруссии.