После взрыва в Бейруте погибла бригада пожарных 

Бригада пожарных, в которой было не менее десяти человек, погибла после пожара в ливанской столице Бейрут . Об этом сообщил губернатор города Марван Аббуд, его цитирует телеканал LBC.

По его словам, пожарные погибли во время работ на месте взрыва в порту. Они отправились туда на двух автомобилях в сопровождении трех машин скорой помощи. Сначала сообщалось, что бригада пропала без вести, однако позднее стало известно, что пожарные погибли. Отмечается, что силы гражданской обороны Ливана , которые продолжают тушить пожар, пока не смогли справиться с огнем.

Ранее 5 августа стало известно, что груз аммиачной селитры, предположительно, ставший причиной мощного взрыва в Бейруте, был конфискован с судна Rhosus, принадлежавшего выходцу из Хабаровска Игорю Гречушкину. Россиянам и украинцам, работавшим на Rhosus, пришлось оставаться в Ливане целый год, так как владелец обанкротился и бросил корабль.

Мощный взрыв произошел в районе порта вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, в том числе взрывной волной оказалось задето посольство России. По последним данным, пострадали более 4 тысяч человек. Обнаружены тела более чем сотни погибших.

В силовых структурах Ливана рассказали, что взрыв случился в момент проведения сварочных работ. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет. При этом взрывоопасное вещество находилось там без принятия превентивных мер и угрожало безопасности граждан, добавил Дияб.