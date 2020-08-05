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Армения обстреляла Азербайджан из пулеметов 

Артём Кульша 49 минут назад
Подразделения Вооруженных сил (ВС) Армении обстреляли позиции армии Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского Министерства обороны.
12 июля, как сообщал «Рамблер», на границе между Азербайджаном и Арменией обострилась обстановка — страны обвинили друг друга в обстреле своих позиций в приграничных Товузском и Тавушском районах и сообщили об ответных обстрелах.
Сегодня азербайджанское Министерство обороны сообщило, что в течение прошедших суток подразделения ВС Армении 36 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта, используя крупнокалиберные пулеметы.
Армянские военнослужащие вели обстрелы с позиций на безымянных высотах на территории Агдамского, Тертерского, Геранбойского, Чамбаракского и Ходжавендского районов Армении и с позиций вблизи сел Мехдили Джебраильского района, Куропаткино Ходжавендского района, Мерзили и Юсифджанлы Агдамского района, Карвенд, Кюрдляр и Гараханбейли Физулинского района. В частности, обстрелу подверглись позиции армии Азербайджана в селе Заманлы Гедабекского района.
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В мире , Армия , Видео , Конфликты , Министерство обороны , Азербайджан , Армения
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