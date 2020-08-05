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Кандидат в президенты Белоруссии пожаловался на угрозы 

РИА Новости 3 часа назад
Кандидат в президенты Белоруссии пожаловался на угрозы
Фото: © Sputnik / Виктор Толочко
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что в ходе нынешней избирательной кампании в его адрес поступают угрозы.

"Есть и угрозы в интернете, и личные сообщения приходят. Люди присылают кучу всяких вещей, начиная от оскорблений и заканчивая прямыми угрозами. Это все есть, и, безусловно, я переживаю и за семью, и за членов команды, потому что никакого оберега от этого ни у кого в Беларуси нет", — сказал Дмитриев в интервью РИА Новости.

Он сообщил, что пока не обращался в правоохранительные органы, так как не хочет "повышать этот градус". "Если увижу, что достигнут какой-то совсем неприемлемый уровень, конечно, я это сделаю. И все-таки нет ясности, кто это пишет. Я просто учитываю эти сообщения и стараюсь оберегать семью, вырабатывать для них правила безопасности", — объяснил Дмитриев.
Выборы главы государства пройдут в Белоруссии 9 августа, в них принимают участие пять кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко. Во вторник в республике началось досрочное голосование.
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Комментарии
В мире , Андрей Дмитриев , Александр Лукашенко , МВД , РИА Новости
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