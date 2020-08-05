Кандидат в президенты Белоруссии пожаловался на угрозы 

"Есть и угрозы в интернете, и личные сообщения приходят. Люди присылают кучу всяких вещей, начиная от оскорблений и заканчивая прямыми угрозами. Это все есть, и, безусловно, я переживаю и за семью, и за членов команды, потому что никакого оберега от этого ни у кого в Беларуси нет", — сказал Дмитриев в интервью РИА Новости.