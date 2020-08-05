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Соперница Лукашенко просит помощи у Меркель 

Алиса Селезнёва 38 минут назад
Кандидат в президенты Светлана Тихановская в интервью немецкой газете Bild призвала канцлера ФРГ Ангелу Меркель помочь обеспечить честные выборы в Белоруссии.
Как сообщал «Рамблер», выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. В них принимает участие действующий глава республики Александр Лукашенко.
По словам кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, она опасается за свою жизнь и вынуждена была отправить детей за границу, так как начала получать угрозы.

«Я хочу страну, где живут свободные, а не запуганные люди. (…) Госпожа Меркель, свяжитесь с Лукашенко. Скажите ему, что мы не хотим войны. Все, чего мы хотим, — это справедливые выборы», — призвала Тихановская канцлера Германии.

Она также подвергла критике действующего президента Белоруссии, подчеркнув, что после 26 лет его правления жители страны «должны решать: купить ли им сегодня кусок хлеба, или пакет молока, или лекарство».
При этом, по мнению Тихановской, ее сейчас поддерживает большинство избирателей.
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В мире , Видео , Ангела Меркель , Александр Лукашенко , Bild
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