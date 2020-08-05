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Соперница Лукашенко попросила Меркель о помощи 

Lenta.ru 36 минут назад
Соперница Александра Лукашенко в борьбе за пост президента Белоруссии Светлана Тихановская попросила о помощи канцлера Германии Ангелу Меркель, передает ТАСС.

«Госпожа Меркель, свяжитесь с Лукашенко. Скажите ему, что мы не хотим войны, — заявила Тихановская в интервью немецкой газете Bild. — Все, чего мы хотим, — это справедливые выборы».

Кандидат в президенты раскритиковала Лукашенко за то, что он «опустошил» Белоруссию, и добавила, что боится за свою жизнь.
Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Тихановская — жена блогера Сергея Тихановского, который сам хотел баллотироваться, но был арестован. В СИЗО находится еще один претендент на президентский пост, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало также был не допущен к выборам и бежал из страны, опасаясь политических преследований.
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В мире , Видео , Ангела Меркель , Александр Лукашенко , ФСИН , Bild , ИТАР-ТАСС , Германия
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