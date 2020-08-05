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При взрыве в Бейруте погибло около 100 человек

Алиса Селезнёва
16 минут назад
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В результате мощного взрыва, который произошел в порту Бейрута, погибло уже около ста человек, более 4000 получили ранения. Об этом со ссылкой на генерального секретаря Ливанского общества Красного Креста Жоржа Катана сообщает РИА Новости.
Число погибших в Бейруте превысило 100
Фото: © EPA-EFE/NABIL MOUNZER© EPA-EFE/NABIL MOUNZER
Как писал «Рамблер», 4 августа в столице Ливана произошел взрыв, по мощности эквивалентный землетрясению магнитудой 4,5. В результате были повреждены, в том числе обрушились, некоторые здания по всему городу, в том числе жилые дома и офисы. Власти Ливана ввели в Бейруте чрезвычайное положение.
«Мы располагаем данными о более чем 4000 раненых, состояние некоторых из них оценивается как тяжелое; а также о погибших, число которых может достигать сотни. Часть жертв продолжает находиться под завалами рухнувших зданий», - заявил Катана телеканалу LBC.
Он также отметил, что Красный Крест получает множество сообщений о погибших и раненых в полуразрушенных зданиях, до которых еще не удалось добраться спасателям. При этом, по его словам, больницы Бейрута уже переполнены.
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В мире,Происшествия,Международный комитет Красного Креста,РИА Новости,Бейрут
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