Число погибших в Бейруте превысило 100

Как писал «Рамблер», 4 августа в столице Ливана произошел взрыв, по мощности эквивалентный землетрясению магнитудой 4,5. В результате были повреждены, в том числе обрушились, некоторые здания по всему городу, в том числе жилые дома и офисы. Власти Ливана ввели в Бейруте чрезвычайное положение.

Он также отметил, что Красный Крест получает множество сообщений о погибших и раненых в полуразрушенных зданиях, до которых еще не удалось добраться спасателям. При этом, по его словам, больницы Бейрута уже переполнены.