Лукашенко отчислил Россию из братьев

Выступая с ежегодным посланием к народу и парламенту, президент Белоруссии Александр Лукашенко посетовал на то, что отношения с Россией уже не те. Чего ждать после такого заявления?

Месседж, содержащийся в послании Александра Лукашенко Москве, был настолько сумбурный, что в своем выступлении он даже перешел в какой-то момент на визг и, вообще, был очень эмоционален. Однако месседж этот наверняка понят в Москве вполне однозначно: прежних отношений не будет, тем более что свои эмоциональные выпады в адрес России, перемешанные с поминанием «вечной дружбы», Лукашенко подкрепил вполне конкретными действиями. В Белоруссии объявили мобилизацию резервистов на 25-дневные сборы в приграничной с Россией Витебской области. К границе с Россией стягивается военная техника.

В Москве, разумеется, отлично умеют считывать подобные сигналы, особенно на фоне рассказов президента страны — члена Союзного государства о том, что на юге республики ловят еще около полутора сотен российских «диверсантов».

Также теперь становится вполне очевидно: 9 августа, когда пройдут президентские выборы в Белоруссии, ничего не кончится, а все только начнется. Значительная часть общества не согласится с тем, как подчитают голоса в пользу Лукашенко. Последуют многотысячные протесты, не только в Минске, но и по всей стране. И это станет главным испытанием на лояльность Лукашенко силовых структур. Потому что можно легко разогнать тысячу человек, с некоторыми трудностями — десять тысяч, но пятьдесят или больше тысяч, если выйдет столько людей, разогнать силой уже станет практически невозможно. И это станет началом конца 26-летнего режима.

Далее возможен сценарий, который разыгрывался в свое время в соцстранах Восточной Европы. Если кризис пойдет по нарастающей, а людей с улиц и площадей разогнать не удастся, то Лукашенко вынужден будет пойти на какие-то уступки оппозиции. Например, Белорусскому народному фронту, который сейчас не хочет поддерживать Светлану Тихановскую, объединившую в свою поддержку значительную часть оппозиции.

Если речь пойдет о том, чтобы поделиться властью или хотя бы сделать вид, то надо будет объявлять внеочередные парламентские выборы и как минимум допускать в парламент каких-то оппозиционеров, возможно, править конституцию. Впрочем, опыт позднесоветской Восточной Европы показывает, что все подобные политические телодвижения происходили уже тогда, когда было поздно. И партии, казавшиеся коммунистам марионеточными, обретали настоящую политическую силу и забирали власть у тех, кто, казалось, будет сидеть во власти вечно.

Сразу возникнет вопрос о том, на кого будет ставить Москва в случае серьезных проблем у Лукашенко? И сможет ли она повлиять на ситуацию в свою пользу, в том числе в сторону «ускоренной интеграции»? Наша внешняя политика в отношении подобных режимов традиционно такова, что их смена всегда происходит для нас неожиданно, а «своих» людей в идущих на смену новых элитах либо мало, либо вовсе нет.

Не в наших правилах также заранее выстраивать — ну так, на всякий пожарный случай, которым тут как раз сильно пахнет, — связи с той же оппозицией. Наконец, есть и такой красноречивый показатель «мягкой силы», как количество обучающихся за границей студентов. Именно эти люди потом встанут у руля управления страной, с которой нам надо будет иметь дело.

Так вот, число зачисленных в прошлом учебном году белорусских студентов в России составило 4328 человек, как бюджетников, так и платных. Общее же число студентов-белорусов, продолжающих учебу в нашей стране, составило 13 216 человек.

Однако в 2013-2014 годах в России учились почти 25 тысяч (24 916) студентов из Белоруссии. Это число неуклонно падает все последние годы. А вот число обучающихся в соседней Польше студентов из Белоруссии неуклонно растет. В 2012 году их было 2344 человека, а в прошлом уже больше 7,5 тысячи, а число поступивших вновь почти сравнялось с теми, кто поехал в Россию.

Вот эти молодые люди и выходят сейчас на улицы. И борьбу за их умы мы, похоже, можем проиграть. Нынешний август в наших отношениях с Белоруссией может стать поворотным.