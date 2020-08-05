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Предсказавший взрыв в Бейруте в 2014 году назвал причину трагедии 

Lenta.ru и ещё 4 45 минут назад
Эксперт в сфере морских грузоперевозок, живущий и работающий в Таиланде Михаил Войтенко, чья статья с заголовком «Команда оказалась в заложниках на плавучей бомбе», написанная в 2014 году, обрела популярность после взрыва в Бейруте, назвал причину трагедии. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Автор материала объяснил сделанное им предсказание тем, что подобные трагедии не редкость. Похожий инцидент, едва не приведший к серьезным последствиям, произошел 23 июня на борту корейского рыбоперерабатывающего траулера SUR ESTE 709 в порту Монтевидео (Уругвай). Вопреки всем нормам траулер был пришвартован к пирсу, предназначенному для перекачки на берег опасных химических веществ. Работы были экстренно прекращены, людей эвакуировали, а пожарные успели потушить огонь и не допустили взрыва огромных цистерн.
Войтенко убежден, что искать в произошедшем злой умысел или признаки теракта не нужно. На перевозку нитрата аммония — популярного товара, который транспортируется по всему миру, — судовладелец «ставит последние деньги». «Поломка, судно заходит в Бейрут, портовые власти находят много недостатков в системах безопасности Rhosus и документах на груз, а денег у хозяина судна нет», — продолжил он, отметив, что владелец судна продолжает «метаться туда-сюда», а после банкротства отказывается от судна, экипажа, груза и исчезает.

«Экипаж потихоньку возвращается домой, нитрат аммония перегружают на склад в Бейруте, а сам Rhosus, насколько я знаю, до сих пор ржавеет у берега», — сказал эксперт. Среди причин трагедии — «банальное разгильдяйство» владельца судна и портовых властей Ливана, уверен Войтенко.

Собеседник газеты также заявил о бесполезности поиска владельца судна — выходца из Хабаровска Игоря Гречушкина. «Скорее всего, он залег на дно еще шесть лет назад, скрываясь от кредиторов», — заключил он.
Мощный взрыв произошел в районе порта вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, в том числе взрывной волной оказалось задето посольство России. По последним данным, пострадали более 4 тысяч человек. Обнаружены тела более чем сотни погибших.
В силовых структурах Ливана рассказали, что взрыв случился в момент проведения сварочных работ. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет. При этом взрывоопасное вещество находилось там без принятия превентивных мер и угрожало безопасности граждан, добавил Дияб.
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В мире , Видео , Михаил Войтенко , Бейрут , Таиланд , Уругвай
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