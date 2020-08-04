Раскрыта причина страшного взрыва в Бейруте

Министр внутренних дел Ливана Мухаммед Фахми представил официальную причину взрыва в Бейруте . Об этом он сообщил в эфире телеканала Al Hadath, передает ТАСС.

По его словам, в порту столицы взорвалась опасная аммиачная селитра. В то же время телеканалу Al Mayadeen в силовых структурах сообщил, что сдетонировал конфискованный девять лет назад с одного из судов контрабандный груз взрывоопасных веществ, который хранился на складе в порту для дальнейшей переработки или уничтожения.

Четыре месяца назад был подготовлен отчет о большой угрозе хранения в морской гавани такого груза взрывоопасных веществ. По некоторым данным, на складе случилось короткое замыкание, вызвавшее пожар, в результате чего взорвалась селитра.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. Пострадало множество кварталов города, в том числе оказалось задето взрывной волной посольство России. По уточненным данным, как минимум 30 человек погибли, еще более трех тысяч пострадали.