Раскрыта причина страшного взрыва в Бейруте 

Министр внутренних дел Ливана Мухаммед Фахми озвучил официальную причину мощнейшего взрыва в Бейруте, передает ТАСС.
В эфире телеканала Al Hadath Фахми заявил, что в порту Бейрута взорвалась взрывоопасная аммиачная селитра.
Источники телеканала в силовых структурах сообщили, что сдетонировал контрабандный груз взрывоопасных веществ, который был изъят 9 лет назад с одного из судов и все эти годы хранился на складе в порту для дальнейшей переработки или уничтожения.
Четыре месяца назад местным властям был предоставлен отчет, где говорилось об опасности хранения взрывоопасного груза в порту. Одной из версий взрыва является короткое замыкание на складе с селитрой.
По последним данным, от взрыва погибли более 50 человек, около 2700 человек получили ранения. Оказание медицинской помощи затруднено в связи с тем, что медики не могут добраться до пострадавших. Также сообщалось, что многие больницы были повреждены взрывом, погибли не менее семи врачей.
Как сообщал «Рамблер», в порту столицы Ливана во вторник днем прогремели два взрыва. Несколько близлежащих домов обрушились, в радиусе нескольких километров в зданиях выбило стекла. Ведется разбор завалов, под ними могут находиться люди. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Ливана Мишелю Ауну. 5 августа объявлена в стране днем национального траура.