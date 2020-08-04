Раскрыта причина страшного взрыва в Бейруте 

Министр внутренних дел Ливана Мухаммед Фахми озвучил официальную причину мощнейшего взрыва в Бейруте передает ТАСС.

В эфире телеканала Al Hadath Фахми заявил, что в порту Бейрута взорвалась взрывоопасная аммиачная селитра.

Источники телеканала в силовых структурах сообщили, что сдетонировал контрабандный груз взрывоопасных веществ, который был изъят 9 лет назад с одного из судов и все эти годы хранился на складе в порту для дальнейшей переработки или уничтожения.

Четыре месяца назад местным властям был предоставлен отчет, где говорилось об опасности хранения взрывоопасного груза в порту. Одной из версий взрыва является короткое замыкание на складе с селитрой.

По последним данным, от взрыва погибли более 50 человек, около 2700 человек получили ранения. Оказание медицинской помощи затруднено в связи с тем, что медики не могут добраться до пострадавших. Также сообщалось, что многие больницы были повреждены взрывом, погибли не менее семи врачей.