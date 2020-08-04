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Число случаев COVID-19 в мире превысило 18 млн 

RT на русском 55 минут назад
Число случаев COVID-19 в мире превысило 18 млн
Фото: Reuters
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире превысило 18 млн По данным организации, количество заражений во всем мире достигло 18 142 718, скончались 691 013 пациентов с коронавирусом.
За последние сутки в мире выявили 219 862 новых случая заражения COVID-19 и 4278 летальных исходов.
Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года».
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.
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В мире , Майкл Райан , ВОЗ
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