Twitter заблокировал аккаунт кампании Трампа

Социальная сеть Twitter временно заблокировала аккаунт официальной кампании президента США Дональда Трампа из-за видео с ложными утверждениями о коронавирусе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя соцсети.

Ранее компания Facebook, решившая бороться с распространением ложной информации о новом коронавирусе и удалять контент с фейками, убрала данное видео со страницы Трампа. Видео содержит фрагмент интервью американского лидера телеканалу Fox News, где он заявил, что дети "практически невосприимчивы к COVID-19".

Представитель Twitter заявил, что данное видео "нарушает правила Twitter о дезинформации о СOVID-19". Владельцу аккаунта надо удалить твит, после чего он вновь сможет публиковать сообщения.