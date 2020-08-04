То, что происходило в 1990-х годах, не повторится в Белоруссии , пока жив ее президент Александр Лукашенко . Об этом, как сообщает РИА Новости, Лукашенко заявил сам.

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Лукашенко выступает с ежегодным посланием белорусскому народу и Национальному собранию Белоруссии.

«Вы хотите в 1990-е?! Вы этого хотите?! Этого не будет, пока я жив, а не только пока я президент!» — заявил он в ходе выступления.

Во время того же послания Лукашенко заявил, что Россия боится потерять Белоруссию, потому что у нее не осталось других по-настоящему близких союзников, а основные мировые игроки бесцеремонно реализуют свои внешнеполитические и торгово-экономические амбиции под прикрытием пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Также он заявил, что качество бизнеса в Белоруссии намного выше, чем в других странах бывшего Советского Союза, потому что местные предприниматели начинали не с приватизации, а с нуля, работы в Белоруссии предостаточно, а преимущества, которые стране даст Белорусская атомная электростанция (АЭС), помогут ей сделать прорыв в будущее.