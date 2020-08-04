Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко: «Вы хотите в 1990-е?!» 

Артём Кульша 45 минут назад
То, что происходило в 1990-х годах, не повторится в Белоруссии, пока жив ее президент Александр Лукашенко. Об этом, как сообщает РИА Новости, Лукашенко заявил сам.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Лукашенко выступает с ежегодным посланием белорусскому народу и Национальному собранию Белоруссии.

«Вы хотите в 1990-е?! Вы этого хотите?! Этого не будет, пока я жив, а не только пока я президент!» — заявил он в ходе выступления.

Во время того же послания Лукашенко заявил, что Россия боится потерять Белоруссию, потому что у нее не осталось других по-настоящему близких союзников, а основные мировые игроки бесцеремонно реализуют свои внешнеполитические и торгово-экономические амбиции под прикрытием пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Также он заявил, что качество бизнеса в Белоруссии намного выше, чем в других странах бывшего Советского Союза, потому что местные предприниматели начинали не с приватизации, а с нуля, работы в Белоруссии предостаточно, а преимущества, которые стране даст Белорусская атомная электростанция (АЭС), помогут ей сделать прорыв в будущее.
Комментарии 2
В мире , Видео , Александр Лукашенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Пугачева не стала отрицать развод с Галкиным
Пугачева не стала отрицать развод с Галкиным
«Лукашенко должен публично извиниться перед РФ»
«Лукашенко должен публично извиниться перед РФ»
Дерипаску заметили на роскошной яхте с эскортницами
Дерипаску заметили на роскошной яхте с эскортницами
Видео
Ночные дорожные работы возле Кремля попали на видео
00:24
Ночные дорожные работы возле Кремля попали на видео
Пьяный чиновник-браконьер обматерил рыбинспектора
01:44
Пьяный чиновник-браконьер обматерил рыбинспектора
Происшествия Общество
Танковый бой под Наро-Фоминском попал на видео
00:50
Танковый бой под Наро-Фоминском попал на видео
Армия Войска
Опубликовано видео пожара в хостеле в центре Москвы
00:18
Опубликовано видео пожара в хостеле в центре Москвы
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео следственного эксперимента с женой Картрайта
01:15
Опубликовано видео следственного эксперимента с женой Картрайта
Происшествия Криминал
Устроившая взрыв молния в Китае попала на видео
00:22
Устроившая взрыв молния в Китае попала на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео учений «Океанский щит — 2020»
00:40
Опубликовано видео учений «Океанский щит — 2020»
Армия Войска
Этап конкурса «Эльбрусское кольцо» попал на видео
01:50
Этап конкурса «Эльбрусское кольцо» попал на видео
Армия
Появилось видео подробностей дела сестёр Хачатурян
02:51
Появилось видео подробностей дела сестёр Хачатурян
Общество
Украинцы нашли «убийцу Арматы»
05:16
Украинцы нашли «убийцу Арматы»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение