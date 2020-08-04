Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока»

По его словам, на Белоруссии решили отработать «цветные революции» с учетом новых информтехнологий, но из этого ничего не выйдет. «Просто на нас решили, крепком монолитном обществе отработать эти „цветные революции“ с учетом новых информационных технологий. Не получится», — сказал Лукашенко, добавив, что пока «управленческая вертикаль сильная и пользуется доверием народа, страну расшатать невозможно».

«Мы всегда жили здесь в мире, не подбрасывайте здесь ядерного оружия, не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело», — сказал Лукашенко, передает РИА «Новости».

Лукашенко призвал сохранить мир в Белоруссии. «Надо уберечь молодежь от пагубных поступков. Ничего у этих кукловодов не получится! Просто пострадают наши люди», — сказал он.

Президент Белоруссии отметил, что «самое главное — это сохранение мира и порядка на нашей земле», чтобы молодые люди могли получать образование, создавать семьи и давать дорогу в жизнь новым поколениям.

«За вами будущее, но поверьте, что лучше учиться на чужих ошибках, а не на своих собственных. Поэтому прошу — сохраняйте рассудок холодным под каким бы предлогом вас не вовлекали в политические игры», — добавил Лукашенко.

Напомним, россиян, задержанных в Белоруссии и обвиненных в причастности к частной военной компании Вагнера, арестовали 1 августа. По словам Лукашенко, задержанные в Белоруссии граждане России «рассказали все».

При этом госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков сообщил о «формировании» в России еще двух группировок, которые якобы будут заброшены в республику, чтобы «делать революцию».