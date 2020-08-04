«Несчастные девчонки»: Лукашенко о Тихановской и ее соратницах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал кандидата в президенты Светлану Тихановскую и ее соратниц Веронику Цепкало и Марию Колесникову «несчастными девчонками», которые «не понимают, что им пишут те, кто за ними стоит».

«Нашли этих трех несчастных девчонок, они же не понимают, что они читают, что вы им пишете… Они же не понимают, что говорят и что творят. Но мы же видим, кто за ними стоит», — сказал Лукашенко, передает РИА «Новости».

Также, по его словам, «целая армия интернет-троллей, информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране».

«Вы не упрекайте Лукашенко и государство, что мы проиграли битву в интернете. Мы государство. Мы никогда не выиграем эту битву в интернете, потому что она желтая. Мы же не можем опуститься на уровень желтизны, простите меня, обзывать всех шлюхами и проститутками! Тех, кто нам не нравится. Мы же не можем до этого уровня дойти», — заявил Лукашенко.

По его словам, нельзя возглавить страну, появившись из ниоткуда. «Различайте реальную политику, реальную оппозицию и фанерных марионеток: нельзя возглавить страну, появившись из ниоткуда. Мы хорошо знаем те фабрики, с конвейера которых сходят такие кандидаты: появляются, обманывают, провоцируют, потом списываются в тираж своими же хозяевами», — сказал Лукашенко.

При этом он заявил, что власти примут любое решение граждан страны на выборах главы государства, но попросил «не предавать». «Скажу уже сегодня для всего мира. Мы, власти, и я, прежде всего, как действующий президент, примем любое ваше решение. Только никогда не предавайте, предательство не прощается даже на небесах», — заявил Лукашенко.

«Если вы не способны и к чему-то не готовы — уйдите в сторону, не мешайте, не путайтесь под ногами, дайте спасти страну. Через год-два мы устаканим эту ситуацию и сделаем так, как надо белорусскому народу, но на эмоциях нельзя сегодня решать ни один вопрос», — добавил белорусский президент.

Он также заявил, никто не собирается красть ничьи голоса в ходе президентских выборов в Белоруссии.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода президентских выборов в Белоруссии.