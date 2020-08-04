Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белорусский народ исчерпал лимит революций и разрушений, заявил Лукашенко 

РИА Новости 1 час назад
Белорусский народ исчерпал лимит революций и разрушений, заявил Лукашенко
Фото: ТАСС
МИНСК, 4 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна исчерпала лимиты "революций и разрушений" в прошлом веке, никакого передела собственности не будет.
"Путь "разрушить до основания, а затем" — не наш путь. Лимиты революций и разрушений белорусский народ исчерпал в прошлом веке. Никакого передела собственности не будет. Чем он заканчивается, мы видели на примере стран, которые пытались пойти по этому пути", — заявил Лукашенко в послании народу и парламенту.
Он отметил, что белорусский путь реформ — это "терпеливое, вдумчивое совершенствование того производства, которое создано в нашей стране и основано на собственной сырьевой базе, на собственной науке и компетенциях".
"Надо заниматься тем, что ты умеешь делать прежде всего. Реформа — это не кампания, это процесс, порой тяжелый и болезненный. Но если не осуществлять перемены, они пройдут без нас и мимо нас, поэтому держа руку на пульсе, нужно вовремя заметить стремление общества к реальным переменам и отреагировать", — сказал белорусский лидер.
Последние новости
Адвокат предположил, как могут оправдать Ефремова Адвокат предположил, как могут оправдать Ефремова Рошаль назвал пандемию COVID-19 "репетицией биологической войны" Рошаль назвал пандемию COVID-19 "репетицией биологической войны" Десантник рассказал, с чего началась потасовка в парке Горького Десантник рассказал, с чего началась потасовка в парке Горького
Комментарии
В мире , Политика , СНГ , Александр Лукашенко , РИА Новости , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
Больницы Крыма переполнены
Больницы Крыма переполнены
«Боюсь находиться с ними»: адвокат о сестрах Хачатурян
«Боюсь находиться с ними»: адвокат о сестрах Хачатурян
Видео
Пьяный чиновник-браконьер обматерил рыбинспектора
01:44
Пьяный чиновник-браконьер обматерил рыбинспектора
Происшествия Общество
Танковый бой под Наро-Фоминском попал на видео
00:50
Танковый бой под Наро-Фоминском попал на видео
Армия Войска
Опубликовано видео пожара в хостеле в центре Москвы
00:18
Опубликовано видео пожара в хостеле в центре Москвы
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео следственного эксперимента с женой Картрайта
01:15
Опубликовано видео следственного эксперимента с женой Картрайта
Происшествия Криминал
Устроившая взрыв молния в Китае попала на видео
00:22
Устроившая взрыв молния в Китае попала на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео учений «Океанский щит — 2020»
00:40
Опубликовано видео учений «Океанский щит — 2020»
Армия Войска
Этап конкурса «Эльбрусское кольцо» попал на видео
01:50
Этап конкурса «Эльбрусское кольцо» попал на видео
Армия
Появилось видео подробностей дела сестёр Хачатурян
02:51
Появилось видео подробностей дела сестёр Хачатурян
Общество
Украинцы нашли «убийцу Арматы»
05:16
Украинцы нашли «убийцу Арматы»
Армия
Опубликовано видео захвата банка в Украине
01:09
Опубликовано видео захвата банка в Украине
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение