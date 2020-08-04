Белорусский народ исчерпал лимит революций и разрушений, заявил Лукашенко 

МИНСК , 4 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна исчерпала лимиты "революций и разрушений" в прошлом веке, никакого передела собственности не будет.

"Путь "разрушить до основания, а затем" — не наш путь. Лимиты революций и разрушений белорусский народ исчерпал в прошлом веке. Никакого передела собственности не будет. Чем он заканчивается, мы видели на примере стран, которые пытались пойти по этому пути", — заявил Лукашенко в послании народу и парламенту.

Он отметил, что белорусский путь реформ — это "терпеливое, вдумчивое совершенствование того производства, которое создано в нашей стране и основано на собственной сырьевой базе, на собственной науке и компетенциях".

"Надо заниматься тем, что ты умеешь делать прежде всего. Реформа — это не кампания, это процесс, порой тяжелый и болезненный. Но если не осуществлять перемены, они пройдут без нас и мимо нас, поэтому держа руку на пульсе, нужно вовремя заметить стремление общества к реальным переменам и отреагировать", — сказал белорусский лидер.