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Лукашенко призвал дать ему спасти страну 

Lenta.ru 45 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко примет любое решение белорусского народа на выборах. Об этом он заявил во время послания белорусскому народу и парламенту, трансляция доступна на YouTube.
Однако он призвал людей «не предавать» Белоруссию, так как «предательство не прощается даже на небесах».

«Если вы к чему-то не готовы — уйдите в сторону. Не мешайтесь, не путайтесь под ногами. Дайте спасти страну!» — сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, власти «устаканят» сложную ситуацию через год или два и после этого сделают так, как надо белорусскому народу. Белорусский лидер подчеркнул, что в сложной ситуации нельзя решать ни один вопрос на эмоциях.
Ранее он назвал предложения оппозиции о возврате к Конституции 1994 «подарком криминалу». Лукашенко считает, что реализация идей, о которых «талдычат наши альтернативщики», приведет к безвластию, обезличению ответственности, неразберихе в стране и возврату в «лихие 90-е».
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В мире , Видео , Александр Лукашенко
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