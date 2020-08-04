Белоруссия выдержала экзамен эпидемией коронавируса

"Самым сложным для международных связей стала эпидемия. Она же и серьезно проверила на прочность и наше общество. Основной вывод: мы выдержали этот экзамен, мы справились с этой бедой. Кто не слеп — тот это видит. Кто не хочет этого видеть — тот всегда будет слепым", — сказал Лукашенко в послании народу и парламенту.