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Белоруссия выдержала экзамен эпидемией коронавируса, считает Лукашенко 

РИА Новости 2 часа назад
Белоруссия выдержала экзамен эпидемией коронавируса
Фото: ТАСС
Эпидемия коронавируса проверила на прочность белорусское общество, и республика выдержала этот экзамен, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Самым сложным для международных связей стала эпидемия. Она же и серьезно проверила на прочность и наше общество. Основной вывод: мы выдержали этот экзамен, мы справились с этой бедой. Кто не слеп — тот это видит. Кто не хочет этого видеть — тот всегда будет слепым", — сказал Лукашенко в послании народу и парламенту.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 17,9 миллиона случаев заражения, свыше 686 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Александр Лукашенко , ВОЗ
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