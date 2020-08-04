Белоруссия выдержала экзамен эпидемией коронавируса

Эпидемия коронавируса проверила на прочность белорусское общество, и республика выдержала этот экзамен, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Самым сложным для международных связей стала эпидемия. Она же и серьезно проверила на прочность и наше общество. Основной вывод: мы выдержали этот экзамен, мы справились с этой бедой. Кто не слеп — тот это видит. Кто не хочет этого видеть — тот всегда будет слепым", — сказал Лукашенко в послании народу и парламенту.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 17,9 миллиона случаев заражения, свыше 686 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.