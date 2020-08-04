«И все это вранье про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию — это все вранье. Эти люди — они дали показания — были направлены специально в Беларусь. Команда была: ждать. Билеты, купленные на Стамбул, это легенда. Они (задержанные россияне) рассказали все. Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который переброшен на юг», — заявил Лукашенко.