Задержанные в Минске россияне не направлялись в Стамбул — это «вранье и легенда», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, граждане РФ «рассказали все» о своих целях правоохранителям. Также, по данным Минска, на юг страны был переброшен еще один отряд членов ЧВК. Белорусский лидер заявил, что на его стране отрабатываются техники «цветных революций».
«И все это вранье про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию — это все вранье. Эти люди — они дали показания — были направлены специально в Беларусь. Команда была: ждать. Билеты, купленные на Стамбул, это легенда. Они (задержанные россияне) рассказали все. Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который переброшен на юг», — заявил Лукашенко.
Белорусский лидер призвал внешние силы не пытаться дестабилизировать обстановку в стране.
«Мы родные люди, белорусы, украинцы, россияне, поляки, евреи — мы всегда жили здесь. Не подбрасывайте ядерного оружия, не взрывайте обстановку — будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело», — подчеркнул он.