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Лукашенко: В Белоруссию забросили новый отряд ЧВК 

Daily Storm 3 часа назад
Задержанные в Минске россияне не направлялись в Стамбул — это «вранье и легенда», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, граждане РФ «рассказали все» о своих целях правоохранителям. Также, по данным Минска, на юг страны был переброшен еще один отряд членов ЧВК. Белорусский лидер заявил, что на его стране отрабатываются техники «цветных революций».
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«И все это вранье про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию — это все вранье. Эти люди — они дали показания — были направлены специально в Беларусь. Команда была: ждать. Билеты, купленные на Стамбул, это легенда. Они (задержанные россияне) рассказали все. Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который переброшен на юг», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер призвал внешние силы не пытаться дестабилизировать обстановку в стране.

«Мы родные люди, белорусы, украинцы, россияне, поляки, евреи — мы всегда жили здесь. Не подбрасывайте ядерного оружия, не взрывайте обстановку — будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело», — подчеркнул он.

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В мире , Видео , Александр Лукашенко , Минск , Стамбул
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