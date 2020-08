«Пахнет коррупцией»: студенты доведут премьера до отставки

В Канаде на фоне ситуации с пандемией нового коронавируса разгорается политический скандал, в который попали премьер-министр страны Джастин Трюдо и один из ключевых членов его правительства, министр финансов Уильям Морно

Под давлением оппозиции независимый комиссар по вопросам конфликта интересов и этики начал расследование их связей с благотворительным фондом WE Charity, а глава правительства на прошлой неделе был вынужден полтора часа отвечать на вопросы членов парламентского комитета по финансам.

С чего все началось

Весной Трюдо в ходе очередного обращения к нации по поводу ситуации с коронавирусом сообщил, что правительство летом запустит программу помощи студентам вузов, которые во время пандемии стали волонтерами. Ее реализация была поручена фонду WE Charity для чего этой организации предполагалось перечислить из федерального бюджета 912 млн канадских долларов ($680 млн).

Данным проектом заинтересовалась оппозиция, и уже в начале июля представитель Консервативной партии Майкл Барретт заявил, что лидер правящей Либеральной партии Джастин Трюдо нарушил положения закона, который "запрещает госслужащим участвовать в принятии решений, которые могут быть выгодны их частным интересам". Выяснилось, что был нарушен и другой закон, так как право на управление такими огромными средствами фонд WE Charity получил без проведения какого-либо тендера. Именно это заявление оппозиционного политика и стало триггером, спровоцировавшим начало расследования со стороны независимого комиссара по вопросам конфликта интересов и этики.

Позже общественности стали известны некоторые подробности связей семьи Трюдо с фондом. Так, мать премьер-министра Маргарет Трюдо и его брат Александр с 2016 по 2020 год за выступления на различных мероприятиях фонда получили от его руководства не менее 282 тыс. канадских долларов ($210 тыс.). Супруга главы правительства Софи-Грегуар получила разовый гонорар от фонда в размере 1,4 тыс. канадских долларов (более $1 тыс.) еще в 2012 году, когда ее муж не был премьер-министром Канады. В последние годы она и сам Трюдо, как утверждает руководство организации, выступали на мероприятиях WE Charity бесплатно, но жене премьер-министра компенсировали дорожные расходы.

Тесные связи с фондом нашлись и у семьи министра финансов. Билл Морно на фоне скандала заявил, что вернул WE Charity 41 тыс. канадских долларов (более $30 тыс.), которые организация потратила на перелет членов его семьи в Кению и Эквадор в 2017 году. Также Трюдо и Морно принесли извинения за то, что сразу не отказались от услуг фонда, с которым их семьи имеют тесные связи.

Трюдо отрицает сговор

В минувший четверг премьер-министр дал свою оценку этой ситуации во время общения с членами парламентского комитета по финансам. По его словам, он не использовал свое влияние при выборе благотворительного фонда для реализации государственной программы помощи студентам. " [Фонд] WE Charity не получал каких-либо преференций ни от меня, ни от кого-либо еще, — сказал он. — И я не имел абсолютно никакого влияния на выбор [этой организации в качестве исполнителя программы]". Трюдо заявил, что фонд WE Charity рекомендовала соответствующая госструктура, которая курирует волонтерскую деятельность.

Глава правительства также сообщил, что знал о том, что связи данного фонда с его семьей и правительством будут тщательно изучены, поэтому попросил соответствующие органы дополнительно уточнить, что именно WE Charity, а не какая-либо другая организация, сможет реализовать эту программу. "Мне заявили, что если мы хотим, чтобы эта программа состоялась, то это может произойти только с WE Charity", — сказал Трюдо. Он добавил, что соответствующая госструктура, занимающаяся волонтерством, по каким-то причинам не смогла бы ее реализовать в течение нынешнего лета. В итоге, продолжил Трюдо, его правительство еще в июне решило все-таки отказаться от услуг WE Charity и передать реализацию программы другим госструктурам, но на данный момент она даже не начата.

Оппозиция требует отставки

Лидеры оппозиции уже призвали Трюдо и Морно уйти в отставку "ради блага страны". "Весь этот скандал пахнет коррупцией в самых верхних эшелонах власти, — заявил глава Консервативной партии Эндрю Шир. — Этим двум гражданам стоит принять правильное решение". При этом оппозиционер заметил, что если другие члены Либеральной партии не хотят, чтобы их считали соучастниками этих коррупционных схем, то они должны потребовать от своего лидера уйти в отставку с поста главы правительства. "У депутатов-либералов есть выбор: они могут пожертвовать своей личной честью, защищая своего скандального лидера и скрывая коррупцию, или они могут потребовать, чтобы Трюдо ушел в отставку", — заявил глава Консервативной партии.

"Ясно, что речь шла не о помощи студентам, а о помощи близким друзьям либерального правительства и премьер-министра Трюдо, — уверен лидер Новой демократической партии Джагмит Сингх. — И это очень беспокоит. Премьер-министр должен работать на народ, на канадцев, и не должен работать в интересах обогащения своей семьи и своих близких друзей".

Лидер "Квебекского блока" Ив-Франсуа Бланшет также поддержал коллег по оппозиции.

Будут ли новые выборы?

Если независимый комиссар по вопросам конфликта интересов признает Трюдо виновным в нарушении соответствующих законов, то он теоретически может уйти в отставку, и тогда в стране должны быть объявлены досрочные парламентские выборы. Однако оппозиционные партии пока не настаивают на возможном проведении выборов в случае такого развития событий, так как пандемия нового коронавируса еще продолжается. Большинство канадцев, как свидетельствуют данные последнего соцопроса компании Nanos Research, также не хотят досрочных выборов. Более 70% респондентов высказались либо категорически против, либо скорее против проведения нового плебисцита на фоне пандемии.

Политические эксперты также обращают внимание на непотопляемость Трюдо, для которого ситуация с фондом WE Charity стала уже третьим крупным скандалом за время его премьерства. В первый раз его обвинили в конфликте интересов, когда в 2017 году он вместе с семьей провел отпуск на Багамах на острове миллиардера Ага-Хана. СМИ указывали, что отдых главы правительства оплатил миллиардер, но Трюдо утверждал, что все расходы были за его счет. В итоге комиссия по этике признала нарушение соответствующего закона со стороны премьера, но на его карьере этот скандал никак не отразился.

Второй раз Трюдо оказался в центре скандала перед парламентскими выборами 2019 года, когда в СМИ появилась информация, что его канцелярия оказывала давление на бывшего министра юстиции и генпрокурора Уилсон-Рейбоулд (занимала должности с ноября 2015 по январь 2019 года, затем получила новый министерский портфель, а позже из-за скандала покинула правительство), чтобы помочь компании SNC-Lavalin избежать уголовного преследования по делу о мошенничестве. Комиссия по этике также признала факт нарушений, но скандал не отразился на Трюдо, и его партия смогла выиграть федеральные выборы.

Как будет развиваться ситуация в этот раз, покажет время, но отставка главы правительства во время пандемии маловероятна.